У відповідь захисник також приготував подарунок. Він підписав 9-річній Софійці великий український стяг.

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Вервичка рятувала життя в багатьох боях

Пів року тому 9-річна Софійка разом з однокласниками через волонтерів передала українським захисникам листи. Дівчинка розповіла, що хотіла покласти в конверт щось особливе, тому там опинилася вервечка. Він дістався Даниїлу, котрий почав став носити подарунок дівчинки із собою у кожен бій.

Воїн зазнав на фронті поранення, однак вижив та потрапив на реабілітацію у Львів, де живе Софійка, тож їм вдалося познайомитись.

Цей лист мене дуже зворушив, я його тримав у своєму штурмовому рюкзаку, поки ми не поїхали на Бахмут, де він вже згорів,

– розповів Даніїл.

Вервиця – досі із захисником. За його словами, подарунок школярки став для нього оберегом. Мовляв, завдяки йому боєць виходив живим із найзапекліших боїв.

"27 березня я зайшов з побратимами своїми, втратив друга. Тобто ми зайшли п'ятеро, втратили трьох. На той час вже були поранені, ми зайшли виносити поранених. Я вже думав, що звідти теж не вийду”, – згадує військовий один з дивовижних порятунків у Кремінній.

Даніїл впевнений, що вервиця допомогла йому вижити й під Бахмутом.

"Нас обстріляли, і один з боєприпасів потрапив просто під ноги. Я не знаю, як мене ні одним осколком не зачепило. Я вважаю, що це реально диво, тому що там така траєкторія розльоту, що обов'язково попаде”, – зазначив боєць.

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Дитячі листи надихають військових

Даніїлу виповнилося 24 роки. Він – херсонець, який до повномасштабної війни був моряком. Безкрає море на степи Донбасу хлопець поміняв у квітні.

Я повернувся з рейсу, був моряком, взагалі живу в Херсоні. Пішов в рейс на 7 місяців, коли вже приїхав сюди, Херсон був окупований,

– розповів військовий.

Софійка дізналася про те, що захисник хоче з нею зустрітися та подякувати за оберіг, від батька однокласниці, який теж був на фронті.

"Дуже велика радість, гарна новина, я плакала, я просто не могла зупинитися", – розповіла мама школярки.

За словами волонтерів, листи від дітей дуже надихають бійців. Вони носять малюнки із собою у кишенях, вішають у бліндажах.

"Дуже дякують, тому що вони бачать для чого вони перебувають там", – зазначають волонтери.

Школярка також отримала подарунок від бійця – він підписав їй великий синьо-жовтий прапор. Ще деякий час воїн перебуватиме у Львові на ротації, а згодом знову повернеться на фронт.

Цікаво! Речник Східного угруповування військ Сергій Череватий нещодавно наголосив, що Сили оборони бачать та розуміють наміри росіян. Вони завжди готові протидіяти ворогу на Бахмутському напрямку.