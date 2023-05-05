В Ужгороде девочку с ДЦП не впустили в развлекательный центр из-за коляски: реакция омбудсмена
Источник:Татьяна Мачабели
В Ужгороде девочку с ДЦП, которая передвигается на колесной коляске, не пустили в детский развлекательный центр. Заявили, дескать, ребенок может нарушить правила.
Одноклассник пригласил девочку в развлекательный центр на день рождения. Об этом рассказала руководительница общественной организации "Неемия", опекун девочки Татьяна Мачабели.
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Ребенка не пустили в заведение из-за коляски
Попечительница рассказала, что ребенок был невероятно счастлив. Однако заведение, в котором проводили праздник, не позволило девочке находиться там в колесной коляске. Дали ссылку на правила.
Ребенка не упустили из-за "правил" / Фото со страницы Татьяны Мочабели
Администраторам сказали, что ребенок не будет заезжать на игровые площадки, а колеса коляски были чистыми.
Этот поступок является чистой дискриминацией детей с инвалидностью и позором для владельца заведения... У меня диссонанс – "Детский клуб" не принимает детей с инвалидностью на колесных колясках,
– написала Татьяна.
Позиция заведения
В детском клубе отметили, что произошла "досадная ситуация" с инвалидной коляской из-за вины администраторов. Те опирались на общие правила заведения и не имели опыта для разрешения ситуации. Утверждают, что в личном разговоре с мамой девочки администрация заведения принесла свои извинения.
Мы заведение совершенно новое, работаем над своими недостатками и сделаем все, чтобы каждому нашему посетителю было уютно и комфортно,
– говорится в ответе.
Известно, что Татьяна является опекуном ребенка. Девочки восемь лет. По словам женщины, в день, когда произошел этот инцидент, персонал заведения не извинился ни у девочки, ни у нее.
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Омбудсмен отреагировал на инцидент
Омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что по фейсбуку распространяется сообщение, в котором зафиксирован случай нарушения прав ребенка с инвалидностью в детском развлекательном центре в Ужгороде. В частности, ее права на отдых и досуг.
"Как говорится в сообщении, администраторы развлекательного центра отказали ребенку, который передвигается на колесном кресле, в посещении заведения", – добавил Лубинец.
Для выяснения обстоятельств и получения объяснений в развлекательное заведение направили запрос, в котором подчеркнули:
- недопустимость каких-либо проявлений дискриминации в отношении детей с инвалидностью и представителей других маломобильных групп населения,
- соблюдение принципа доступности в сфере услуг, отдыха и досуга,
- целесообразность создания безбарьерного игрового пространства
Кроме того, были направлены соответствующие запросы в Ужгородский горсовет, Закарпатскую ОВА относительно неотложной проверки указанной в сообщении информации и принятия надлежащих мер реагирования, в случае наличия правовых оснований,
– заметил омбудсмен.
Он добавил, что Украина, ратифицировав Конвенцию ООН о правах ребенка и Конвенцию ООН о правах лиц с инвалидностью, определила их частью национального законодательства и обязалась соблюдать их положения, выполнять установленные ими требования:
- Согласно Конвенции ООН о правах ребенка, во всех действиях в отношении детей, независимо от того, осуществляются ли они государственными или частными учреждениями, судами, административными или законодательными органами, первостепенное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка.
- Согласно Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью, государства-участники принимают надлежащие меры для того, чтобы дети с инвалидностью имели равный с другими детьми доступ к участию в играх, проведении досуга, отдыха и в спортивных мероприятиях, в частности, в рамках школьной системы.
Лубинец подытожил, что вопрос обеспечения равенства прав и свобод лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью и других маломобильных групп населения как одной из наиболее уязвимых категорий граждан находится на его контроле.