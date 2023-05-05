В Ужгороде девочку с ДЦП не впустили в развлекательный центр из-за коляски: реакция омбудсмена

В Ужгороде девочку с ДЦП, которая передвигается на колесной коляске, не пустили в детский развлекательный центр. Заявили, дескать, ребенок может нарушить правила.

Одноклассник пригласил девочку в развлекательный центр на день рождения. Об этом рассказала руководительница общественной организации "Неемия", опекун девочки Татьяна Мачабели.

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Ребенка не пустили в заведение из-за коляски

Попечительница рассказала, что ребенок был невероятно счастлив. Однако заведение, в котором проводили праздник, не позволило девочке находиться там в колесной коляске. Дали ссылку на правила.



Ребенка не упустили из-за "правил" / Фото со страницы Татьяны Мочабели

Администраторам сказали, что ребенок не будет заезжать на игровые площадки, а колеса коляски были чистыми.

Этот поступок является чистой дискриминацией детей с инвалидностью и позором для владельца заведения... У меня диссонанс – "Детский клуб" не принимает детей с инвалидностью на колесных колясках,

– написала Татьяна.

Позиция заведения

В детском клубе отметили, что произошла "досадная ситуация" с инвалидной коляской из-за вины администраторов. Те опирались на общие правила заведения и не имели опыта для разрешения ситуации. Утверждают, что в личном разговоре с мамой девочки администрация заведения принесла свои извинения.

Мы заведение совершенно новое, работаем над своими недостатками и сделаем все, чтобы каждому нашему посетителю было уютно и комфортно,

– говорится в ответе.

Известно, что Татьяна является опекуном ребенка. Девочки восемь лет. По словам женщины, в день, когда произошел этот инцидент, персонал заведения не извинился ни у девочки, ни у нее.

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Омбудсмен отреагировал на инцидент

Омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что по фейсбуку распространяется сообщение, в котором зафиксирован случай нарушения прав ребенка с инвалидностью в детском развлекательном центре в Ужгороде. В частности, ее права на отдых и досуг.



"Как говорится в сообщении, администраторы развлекательного центра отказали ребенку, который передвигается на колесном кресле, в посещении заведения", – добавил Лубинец.

Для выяснения обстоятельств и получения объяснений в развлекательное заведение направили запрос, в котором подчеркнули:

недопустимость каких-либо проявлений дискриминации в отношении детей с инвалидностью и представителей других маломобильных групп населения,

соблюдение принципа доступности в сфере услуг, отдыха и досуга,

целесообразность создания безбарьерного игрового пространства

Кроме того, были направлены соответствующие запросы в Ужгородский горсовет, Закарпатскую ОВА относительно неотложной проверки указанной в сообщении информации и принятия надлежащих мер реагирования, в случае наличия правовых оснований,

– заметил омбудсмен.

Он добавил, что Украина, ратифицировав Конвенцию ООН о правах ребенка и Конвенцию ООН о правах лиц с инвалидностью, определила их частью национального законодательства и обязалась соблюдать их положения, выполнять установленные ими требования:

Согласно Конвенции ООН о правах ребенка, во всех действиях в отношении детей, независимо от того, осуществляются ли они государственными или частными учреждениями, судами, административными или законодательными органами, первостепенное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка .

. Согласно Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью, государства-участники принимают надлежащие меры для того, чтобы дети с инвалидностью имели равный с другими детьми доступ к участию в играх, проведении досуга, отдыха и в спортивных мероприятиях, в частности, в рамках школьной системы.

Лубинец подытожил, что вопрос обеспечения равенства прав и свобод лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью и других маломобильных групп населения как одной из наиболее уязвимых категорий граждан находится на его контроле.