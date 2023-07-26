Путін чи Лукашенко: хто може контролювати Пригожина в Білорусі

До Білорусі продовжують прибувати вагнерівці, які проводять навчання з військовими регулярної білоруської армії. Однак залишається відкритим питання щодо їхнього фінансування в Білорусі, адже найманці не воюють безплатно.

Також наразі невідомо, хто керуватиме ПВК "Вагнера", власником якої є Євгеній Пригожин. Проте головна редакторка сайту "Хартия'97" Наталія Радіна зауважила, що на вряд чи це буде робити Олександр Лукашенко, адже Пригожина не зміг контролювати навіть Владімір Путін. Про це вона розповіла 24 Каналу.

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Загроза для самого Лукашенка

Водночас питання фінансування ПВК "Вагнера"напевно обговорювався під час останньої зустрічі Путіна та Лукашенка в Санкт-Петербурзі.

Утримувати вагнерівців з білоруського бюджету очевидно не збираються. І в цьому питання розраховують на серйозні дотації з боку Кремля,

– підкреслила редакторка сайту "Хартия'97".

Проте взагалі розміщування вагнерівців, які вчинили в Росії "переворот", на території Білорусі є доволі серйозною загрозою для самого Лукашенка. Тому можливо зробити він це міг під тиском Путіна.

"Також це може бути пов'язано з тим страхом, який постійно відчуває Лукашенко в Білорусі, оскільки розуміє, що народ його ненавидить. До того ж він не довіряє нікому, навіть силовикам. Проте, якщо він вважає, що ПВК "Вагнера" захистять його від якихось загроз, це не так. Адже вагнерівці загроза перш за все для самого Лукашенка", – наголосила вона.

Хто контролюватиме вагнерівців в Білорусі: дивіться відео

Можливе соціальне напруження

Крім того, зростає незадоволення найманцями з ПВК "Вагнера" серед білоруських військових. Вони не розуміють, чого їхніми "інструкторами" виступають колишні ув'язнені та представники злочинної організації, яка має специфічний контингент.

"Тому у зв'язку з розміщенням ПВК "Вагнера" в Білорусі є загроза соціального напруження. Поки що це попереду, але вже зараз є конфлікти вагнерівців з білоруськими силовиками та військовослужбовцями. Також найманці з "Вагнера" не дуже хочуть сидіти під охороною білоруського ОМОНа в їхньому польовому таборі", – зазначила Наталія Радіна.

Вагнерівці в Білорусі: що відомо

Перша колона вагнерівців перетнула кордон з Білоруссю 15 липня. Найманці розташувались в польовому таборі поблизу міста Осиповичі Могильовської області. В Білорусі вони мають "тренувати" військових регулярної білоруської армії.

З того часу перекидання вагнерівців з Росії до Білорусі продовжувалось. Так, 23 липня прибула вже 10 колона з найманцями з ПВК "Вагнера". Проте у ДПСУ зазначали, що ситуація на кордоні з Україною через розміщення вагнерівців Білорусі, залишається контрольованою.

Водночас американський Інститут вивчення війни теж зауважив після провокаційних заяв Лукашенка у бік Варшаві, вагнерівці не мають загрози для Польщі, оскільки у них немає в достатній кількості важкої техніки.