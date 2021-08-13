Суд конфіскував 1,2 мільйона гривень прибутку Киви від оренди жомової ями
Джерело:НАЗК
Вищий антикорупційний суд конфіскував 1,25 мільйона гривень прибутку нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви. Ці гроші йому сплатила компанія з ознаками фіктивності за оренду так званої жомової ями на Полтавщині.
САП навели докази, що прибутки нардеп отримав, не бувши власником жомової ями. Суд ухвалив передати ці гроші у державний бюджет.
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Прибутки Киви за оренду жомової ями конфіскували
Вищий антикорупційний суд конфіскував прибутки Іллі Киви від оренди "легендарної" жомової ями,
– мовиться у повідомленні.
Так, суд задовольнив позовну заяву САП та стягнув 1 мільйон 252 тисячі гривень доходу Іллі Киви. Ці гроші нардеп отримав за те, що здав у оренду жомову яму.
У САП з'ясували, що депутат, не був власником цієї жомової ями та одержав гроші від передачі її в оренду фіктивному суб'єкту господарювання.
Видання "Укрінформ" запевнило, що у суді пообіцяли оприлюднили інформацію про це рішення.
До речі, ця справа є першою цивільною конфіскацією. Цю процедуру запровадили у 2019 році. Вона передбачає, що завдяки цивільному позову можуть стягнути незаконно набуті активи у державний бюджет. Гроші, конфісковані у нардепа Іллі Киви, передадуть в держбюджет.Довідка. Наприкінці липня 2021 року САП скерувало до суду докази щодо того, що договір оренди та акти прийому – передачі майна Ілля Кива підписував тоді, коли перебував за кордоном (перший раз – у Італії, згодом – в Іспанії). Відомство просило ВАКС визнати ці гроші необґрунтованими активами і стягнути їх в дохід держави. Ба більше, там встановили, що компанія заплатила депутату 19 грудня 2019 року, а вже за 2 дні слідчий суддя в одному із кримінальних проваджень арештував кошти компанії через фіктивність.
Жомова яма Іллі Киви: коротко
- У декларації за 2019 рік нардеп Ілля Кива вказав дохід в 1,2 мільйона гривень від жомової ями. Вона має площу 400 квадратних метрів. Її використовували для відходів з виробництва цукру.
- Журналісти Bihus.Info їздили на місце, де за документами розташовувалася жомова яма. Там охоронець розповів їм, що яму не використовували за призначенням протягом року.
- 20 травня САП подала позов до Вищого антикорупційного суду і вимагала стягнути з Киви 1,2 мільйона гривень у дохід держави. У декларації за 2020 рік жомова яма зникла з декларації Киви. Слідчі встановили, що Кива, не бувши власником жомової ями та не маючи прав на володіння нею, користувався та розпоряджався цим майном.