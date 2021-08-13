Суд конфіскував 1,2 мільйона гривень прибутку Киви від оренди жомової ями

Вищий антикорупційний суд конфіскував 1,25 мільйона гривень прибутку нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви. Ці гроші йому сплатила компанія з ознаками фіктивності за оренду так званої жомової ями на Полтавщині.

САП навели докази, що прибутки нардеп отримав, не бувши власником жомової ями. Суд ухвалив передати ці гроші у державний бюджет.

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Прибутки Киви за оренду жомової ями конфіскували

Вищий антикорупційний суд конфіскував прибутки Іллі Киви від оренди "легендарної" жомової ями,

– мовиться у повідомленні.

Так, суд задовольнив позовну заяву САП та стягнув 1 мільйон 252 тисячі гривень доходу Іллі Киви. Ці гроші нардеп отримав за те, що здав у оренду жомову яму.

У САП з'ясували, що депутат, не був власником цієї жомової ями та одержав гроші від передачі її в оренду фіктивному суб'єкту господарювання.

Видання "Укрінформ" запевнило, що у суді пообіцяли оприлюднили інформацію про це рішення.

До речі, ця справа є першою цивільною конфіскацією. Цю процедуру запровадили у 2019 році. Вона передбачає, що завдяки цивільному позову можуть стягнути незаконно набуті активи у державний бюджет. Гроші, конфісковані у нардепа Іллі Киви, передадуть в держбюджет.

щодо того, що договір оренди та акти

прийому – передачі майна

Ілля Кива

підписував тоді, коли перебував за кордоном (перший раз

–

у Італії, згодом

–

в Іспанії). Відомство

просило

ВАКС

визнати ці гроші необґрунтованими активами і стягнути їх в дохід держави.

компанія

заплатила депутату 19 грудня 2019 року, а вже за 2 дні слідчий суддя в одному із кримінальних проваджень арештував кошти компанії через фіктивність.

Жомова яма Іллі Киви: коротко

У декларації за 2019 рік нардеп Ілля Кива вказав дохід в 1,2 мільйона гривень від жомової ями. Вона має площу 400 квадратних метрів. Її використовували для відходів з виробництва цукру.

Журналісти Bihus.Info їздили на місце, де за документами розташовувалася жомова яма. Там охоронець розповів їм, що яму не використовували за призначенням протягом року.

20 травня САП подала позов до Вищого антикорупційного суду і вимагала стягнути з Киви 1,2 мільйона гривень у дохід держави. У декларації за 2020 рік жомова яма зникла з декларації Киви. Слідчі встановили, що Кива, не бувши власником жомової ями та не маючи прав на володіння нею, користувався та розпоряджався цим майном.