Суд конфисковал 1,2 миллиона гривен прибыли Кивы от аренды жомовой ямы

Высший антикоррупционный суд конфисковал 1,25 миллиона гривен прибыли нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы. Эти деньги ему оплатила компания с признаками фиктивности за аренду так называемой жомовой ямы на Полтавщине.

САП привела доказательства, что прибыль нардеп получил не будучи владельцем жомовой ямы. Суд постановил передать эти деньги в государственный бюджет.

Заметьте Использовал это для собственного пиара, – политолог о скандале вокруг "титушек" Кивы

Прибыль Кивы за аренду жомовой ямы конфисковали

Высший антикоррупционный суд конфисковал доходы Ильи Кивы от аренды "легендарной" жомовой ямы,

– говорится в сообщении.

Так, суд удовлетворил исковое заявление САП и взыскал 1 миллион 252 тысячи гривен дохода Ильи Кивы. Эти деньги нардеп получил за то, что сдал в аренду жомовую яму.

В САП выяснили, что депутат не был владельцем этой жомовой ямы и получил деньги от передачи ее в аренду фиктивному субъекту хозяйствования.

Издание "Укринформ" заверило, что в суде пообещали обнародовать информацию об этом решении.

Кстати, это дело является первой гражданской конфискацией. Эту процедуру ввели в 2019 году. Она предусматривает, что благодаря гражданскому иску могут взыскать незаконно приобретенные активы в государственный бюджет. Деньги, конфискованные у нардепа Ильи Кивы, передадут в госбюджет.

Жомовая яма Ильи Кивы: коротко

В декларации за 2019 год нардеп Илья Кива указал доход в 1,2 миллиона гривен от жомовой ямы. Она имеет площадь 400 квадратных метров. Ее использовали для отходов по производству сахара.

Журналисты Bihus.Info ездили на место, где по документам располагалась жомовая яма. Там охранник рассказал им, что яму не использовали по назначению в течение года.

20 мая САП подала иск в Высший антикоррупционный суд и требовала взыскать с Кивы 1,2 миллиона гривен в доход государства. В декларации за 2020 год жомовая яма исчезла из декларации Кивф. Следователи установили, что Кива, не будучи владельцем жомовой ямы и не имея прав на владение ею, пользовался и распоряжался этим имуществом.