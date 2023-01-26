Підтримка Резнікова Валерієм Залужним – яскравий контраст на тлі гризні у росіян, – експерт

Підтримка міністра оборони Резнікова, яку висловив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, – показник єдності військового керівництва України.

Про це заявив політичний експерт Олексій Голобуцький, коментуючи пост Залужного у телеграм-каналі.

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Голобуцький наголосив, що заява Залужного на підтримку Резнікова надає оптимізму та навіть заспокоює.

Суть навіть не в тому, що головком позитивно оцінив забезпечення армії. Це само по собі радує, але це в цьому випадку не головне. Те, що Залужний підтримав Резнікова – це показник, що військово-політичне та військове керівництво справді працює у єдності. Це яскравий контраст на тлі гризні у росіян,

– заявив Голобуцький.

За словами Голобуцького, така єдність – багато в чому є заслугою міністра оборони Олексія Резнікова.

"Міноборони з минулого лютого часто, але мовчки вигрібало від суспільства та журналістів, а Резніков персонально – від Зеленського, в тому числі за питання, які насправді треба було адресувати Залужному та Генштабу. Фахівці це розуміють, але прості громадяни у своїй масі – ні. Багато в чому через це ми маємо безпрецедентну і тотальну довіру до армії. Резніков терпів і стрілки не переводив. Навпаки – регулярно хвалив армію та командування", – зазначив Голобуцький.

Експерт також наголосив, що злагодженість та взаємоповага між військовим керівництвом України – дуже позитивний сигнал для Заходу.

Захід бачить, що наш військово-політичний блок – монолітний, отже, росіяни не зможуть дестабілізувати нас через керівництво. Це підвищує наші шанси на перемогу. Тому ми отримаємо більше допомоги,

– наголосив експерт.

Раніше Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний опублікував у своєму телеграм-каналі пост, у якому зазначив, що в умовах війни система військового управління в державі має бути непохитною. Перекладання відповідальності чи провини підлеглих на керівників не тільки шкодить справі, але й суперечить управлінським принципам НАТО, на які ми прагнемо перейти, наголосив Залужний.