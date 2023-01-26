Очільник міністерства заявив, що знову є новини про техніку для фронту, які потішать. Зокрема, ймовірно, мовиться про нові машини.
Зауважте Резніков поговорив з Пентагоном і пообіцяв більше хороших новин
Яку нову техніку можуть отримати ЗСУ
Олексій Резніков зауважив, що 25 січня було багато позитивних і довгоочікуваних новин від наших партнерів.
Та є новини, які тішать не менше. Пропоную вгадати, яка техніка на фото?
– написав міністр оборони.
Він також опублікував фото з технікою, яку можуть отримати Збройні Сили України.
Олексій Резніков анонсував отримання нової техніки / Фото міністра оборони України
Користувачі в коментарях почали припускати, про які саме машини мовиться. Серед варіантів:
- бронеавтомобіль виробництва українського підприємства "Практика" – "Козак-2М";
- бронеавтомобіль з колісною формулою 4×4 виробництва компанії "Українська бронетехніка" – "Варта".
Та станом на 15 годину 26 січня міністр оборони не підтвердив і не спростував ці припущення людей та не сказав, про яку саме техніку мовиться.
Надання танків Україні: коротко
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін офіційно передає Україні роту танків Leopard 2. Окрім того, країна дозволила реекспорт танків Україні від союзників.
- Попередньо відомо, що від Європи надійде орієнтовно 80 танків Leopard. Вони, за даними американської преси, допоможуть сформувати два батальйони для ЗСУ: перший складуть з танків Leopard 2A6 від Німеччини, Іспанії, Нідерландів та Фінляндії; другий – з танків Leopard 2А4 від поляків та норвежців. Третій – з 30 основних бойових танків M1 Abrams від США.
- Варто відзначити, що ввечері 25 січня президент США Джо Байден заявив, що вони передають Збройним Силам України 31 танк Abrams та 3 тисячі артилерійських систем, понад 2 мільйони боєприпасів, системи ППО.
- Детальніше про те, які танки нам передають читайте тут.