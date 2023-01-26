Глава министерства заявил, что снова есть новости о технике для фронта, которые порадуют. В частности, вероятно, говорится о новых машинах.
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Какую новую технику могут получить ВСУ
Алексей Резников отметил, что 25 января было много положительных и долгожданных новостей от наших партнеров.
Но есть новости, которые радуют не меньше. Предлагаю угадать, какая техника на фото?
– написал министр обороны.
Он также опубликовал фотографии с техникой, которую могут получить Вооруженные Силы Украины.
Алексей Резников анонсировал получение новой техники / Фото министра обороны Украины
Пользователи в комментариях начали предполагать, о каких именно машинах говорится. Среди вариантов:
- бронеавтомобиль производства украинского предприятия "Практика" – "Козак-2М";
- бронеавтомобиль с колесной формулой 4х4 производства компании "Украинская бронетехника" – "Варта".
Но по состоянию на 15 часов 26 января министр обороны не подтвердил и не опроверг эти предположения людей и не сказал, о какой именно технике говорится.
Предоставление танков Украине: коротко
- Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин официально передает Украине роту танков Leopard 2. Кроме того, страна разрешила реэкспорт танков Украины от союзников.
- Предварительно известно, что от Европы поступит ориентировочно 80 танков Leopard. Они, по данным американской прессы, помогут сформировать два батальона для ВСУ: первый составят из танков Leopard 2A6 от Германии, Испании, Нидерландов и Финляндии; второй – из танков Leopard 2А4 от поляков и норвежцев. Третий – из 30 основных боевых танков M1 Abrams от США.
- Следует отметить, что вечером 25 января президент США Джо Байден заявил, что они передают Вооруженным Силам Украины 31 танк Abrams и 3 тысячи артиллерийских систем, более 2 миллионов боеприпасов, системы ПВО.
- Детальнее о том, какие танки нам передают читайте здесь.