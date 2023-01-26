Глава министерства заявил, что снова есть новости о технике для фронта, которые порадуют. В частности, вероятно, говорится о новых машинах.

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Какую новую технику могут получить ВСУ

Алексей Резников отметил, что 25 января было много положительных и долгожданных новостей от наших партнеров.

Но есть новости, которые радуют не меньше. Предлагаю угадать, какая техника на фото?

– написал министр обороны.

Он также опубликовал фотографии с техникой, которую могут получить Вооруженные Силы Украины.



Алексей Резников анонсировал получение новой техники / Фото министра обороны Украины

Пользователи в комментариях начали предполагать, о каких именно машинах говорится. Среди вариантов:

бронеавтомобиль производства украинского предприятия "Практика" – "Козак-2М";

бронеавтомобиль с колесной формулой 4х4 производства компании "Украинская бронетехника" – "Варта".

Но по состоянию на 15 часов 26 января министр обороны не подтвердил и не опроверг эти предположения людей и не сказал, о какой именно технике говорится.

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