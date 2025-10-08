ЗМІ повідомляють, що Валерій Залужний, нині посол України у Британії, пропонував кільком високопосадовим військовим увійти до його команди, якщо він балотуватиметься в президенти. Утім, цю інформацію заперечують.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на портал Intelligence Online та коментар медіарадниці ексголовнокомандувача ЗСУ для NV.

Що пишуть ЗМІ про Залужного?

За даними видання, вже кілька років тривають дискусії стосовно того, хто може стати наступником Володимира Зеленського, проте дехто зі спостерігачів називає це проросійською дезінформацією, спрямованої на розкол в країні.

Одне джерело, знайоме зі списком потенційних членів парламенту, повідомило, що до нього входять кілька високопоставлених військових чиновників, і до них зверталися щодо можливого членства в парламенті, якщо Залужний стане наступником чинного президента Володимира Зеленського,

– пише портал.

Журналісти також зазначають, що сам Валерій Залужний мовчав щодо будь-яких майбутніх політичних планів, а його команда нібито "жорстко контролює його публічні виступи в Лондоні". Такі ж амбіції приписують і Кирилу Буданову.

Як на це відреагували у Залужного?

Медіарадниця ексголовнокомандувача ЗСУ і посла України у Великій Британії Валерія Залужного Оксана Тороп в коментарі NV заперечила, що той готується до виборів у будь-якому форматі, про що повідомляли раніше.

Доки триває війна, ні про які вибори Залужний не думає та ні до чого не готується. Хай хоч мільйон разів це скажуть і напишуть якісь джерела, та його позиція чітка і незмінна,

– заявила вона.

За її словами, ЗМІ тиражують інформацію з посиланням на анонімні джерела, не перевіряючи її. Крім того, вона також наголосила на незмінній позиції Валерія Залужного, що спочатку треба зберегти Україну.

Що цьому передувало?