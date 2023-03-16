Пішов воювати майже у 60 років: на фронті за Україну загинув рекордсмен Василь Шевчук

На фронті загинув уродженець Хоросткова Тернопільської області Василь Шевчук. Раніше він став рекордсменом, який роздягнутим пролежав під снігом 20 хвилин.

Також Василь Шевчук взимку подолав марафонську дистанцію в 43 кілометри без верхнього одягу. Герой пішов воювати майже у 60 років.

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Що відомо про загиблого воїна

Про смерть Василя Шевчука повідомив заступник голови Тернопільської облради Ігор Сопель. Це важка втрата для всієї країни.

Обороняючи Україну від ворога, загинув наш земляк із Хоросткова – Василь Шевчук. Чимало людей знали Василя як патріота, працьовиту і наполегливу людину, спортсмена і рекордсмена. Близько 30 років він загартовувався, багато тренувався, бігав босоніж,

– розповів Сопель.

Герой пішов на фронт, попри те, що невдовзі йому мало виповнитися 60 років.



Загинув захисник Василь Шевчук / фото Ігор Сопель

У 2016 році Василь Шевчук встановив рекорд, віджавшись від підлоги 63 рази за хвилину, опираючись лише на два пальці.

У 2019 році захисник пролежав під снігом 20 хвилин 6 секунд, але був одягнений лише у шорти. У лютого 2022 року 58-річний Василь пробіг марафонську дистанцію у 43 кілометри за 4 години 23 хвилини. У підсумку чоловік встановив рекорд України "Найдовша відстань зимового забігу з голим торсом".

"Любив рідну землю, тому у свої майже 60 років пішов на фронт у лавах Збройних Сил України. Мої щирі співчуття родині та близьким Василя Шевчука. Вічна пам’ять Герою!" – додав Сопель.

Спортсмен-рекордсмен Василь Шевчук / фото з фейсбуку

висловлює співчуття рідним та знайомим загиблого Героя. Світла пам'ять!

На фронті загинув відомий історик, археолог та викладач

У боях за Бахмут загинув відомий історик, археолог, викладач, екскурсовод та патріот Юрій Коваленко. Навесні 2022 року він захищав Чернігівську область, а паралельно – захистив дисертацію.

Юрій Коваленко був родом із Глухова Сумської області. Ще 2014 року добровольцем пішов на Схід боронити Україну. Не дочекавшись медкомісії, він поїхав до Іловайська.

Понад 30 років Юрій займався археологією, історією, вивчав поховання Другої світової, був військовим археологом, волонтером.