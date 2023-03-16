Ушел воевать почти в 60 лет: на фронте за Украину погиб рекордсмен Василий Шевчук

На фронте погиб уроженец Хоросткова Тернопольской области Василий Шевчук. Ранее он стал рекордсменом, который раздетым пролежал под снегом 20 минут.

Также Василий Шевчук зимой преодолел марафонскую дистанцию в 43 километра без верхней одежды. Герой ушел воевать почти в 60 лет.

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Что известно о погибшем воине

О смерти Василия Шевчука сообщил заместитель председателя Тернопольского облсовета Игорь Сопель. Это тяжелая потеря для всей страны.

Обороняя Украину от врага, погиб наш земляк из Хоросткова Василий Шевчук. Многие знали Василия как патриота, трудолюбивого и настойчивого человека, спортсмена и рекордсмена. Около 30 лет он закалялся, много тренировался, бегал босиком,

– рассказал Сопель.

Герой ушел на фронт, несмотря на то, что вскоре ему должно было исполниться 60 лет.



Погиб защитник Василий Шевчук / фото Игорь Сопель

В 2016 году Василий Шевчук установил рекорд, отжавшись от пола 63 раза за минуту, опираясь всего на два пальца.

В 2019 году защитник пролежал под снегом 20 минут 6 секунд, но был одет только в шорты. В феврале 2022 года 58-летний Василий пробежал марафонскую дистанцию в 43 километра за 4 часа 23 минуты. В результате мужчина установил рекорд Украины "Самое длинное расстояние зимнего забега с голым торсом".

"Любил родную землю, поэтому в свои почти 60 лет ушел на фронт в рядах Вооруженных Сил Украины. Мои искренние соболезнования семье и близким Василия Шевчука. Вечная память Герою!" – добавил Сопель.

Спортсмен-рекордсмен Василий Шевчук / фото из фейсбука

На фронте погиб известный историк, археолог и преподаватель

выражает соболезнования родным и знакомым погибшего Героя. Светлая память!

В боях за Бахмут погиб известный историк, археолог, преподаватель, экскурсовод и патриот Юрий Коваленко. Весной 2022 года он защищал Черниговскую область, а параллельно – защитил диссертацию.

Юрий Коваленко был родом из Глухова Сумской области. Еще в 2014 добровольцем пошел на Восток защищать Украину. Не дождавшись медкомиссии, он уехал в Иловайск.

Более 30 лет Юрий занимался археологией, историей, изучал захоронения Второй мировой, был военным археологом, волонтером.