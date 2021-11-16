Вбили біля лінії розмежування на Донбасі: у поліції назвали ім'я загиблого колеги
Джерело:патрульна поліція Луганської області
У Рубіжному Луганської області 16 листопада знайшли вбитого патрульного. Ним виявився 24-річний Олександр Фахруддінов.
До лав патрульної поліції Олександр долучився у 2017 році. Колеги вбитого наголосили, що він з честю виконував службові обов'язки.
Важливо На Донбасі вбили патрульного й забрали в нього табельну зброю
У нашій пам'яті він залишиться чесною та принциповою людиною, добрим другом та надійним колегою,
– мовиться у повідомлення патрульних.
Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
Що відомо про вбивство правоохоронця
Тіло поліцейського знайшли на території адміністративної будівлі. Місцеві мешканці уточнили, що – на подвір'ї школи. На місці вбивства правоохоронці виявили сліди боротьби. Крім того, у вбитого не було табельної зброї. Ймовірно, її забрав нападник. Наразі триває слідство.
Вбивства в Україні: останні випадки
- 13 листопада на Львівщині 66-річного мисливця випадково застрелив чоловік, який цілився у дичину. Від важкого поранення грудної клітки постраждалий загинув на місці події. Тепер мисливцю, який стріляв, загрожує від 3 до 5 років за ґратами.
- У тимчасово окупованій Макіївці жорстоко зарізали українського політв'язня Руслана Макарця. Українська омбудсменка Людмила Денісова звернулася до очільниці Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Флоранс Жіллетт. Вона закликала її перевірити колонію, у якій трапилося моторошне вбивство.
- У Києві вночі проти 5 листопада між уродженцем тимчасово окупованого Луганська та чемпіоном з джиу-джитсу Микола Балабатько стався конфлікт через мову. Внаслідок нього спортсмен зазнав смертельних ножових поранень.