У вбитих дітей зв'язані руки, у дівчат розірвані геніталії: звірства росіян на Київщині шокують

Після звільнення міст і сіл Київщини від російської окупації стало відомо про жахливі звірства, які там скоїли загарбники. Ці нелюди катували, ґвалтували та вбивали не тільки дорослих, а й дітей.

Цинічні злочини росіян на Київщині та інших окупованих територіях є геноцидом українського народу. І якими б страшними не були факти звірств окупантів, про них потрібно розповідати. Щоб про Сребреницю 21 століття в Україні дізнався весь світ.

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Російські нелюди знущалися із дітей

Адже жорстокість російських військових не має меж. За даними журналіста Євгена Спіріна, загарбники знущалися не тільки з дорослих, а навіть із дітей. Деяким зв'язували руки, декого – ґвалтували.

У деяких убитих дітей зв'язані руки. Дітей. Зв'язували дітей. Застрелені собаки. Вбиті жінки. Дівчатка до 10 років із розірваними піхвами. Ірпінь, Буча, Дмитрівка…

– наводить страшні факти журналіст.

Чинити такі звірства могли хіба що нелюди, інакше росіян і не назвеш. І вони повинні сповна поплатися за скоєне.

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