За їх словами, вони були шоковані світлинами мирних жителів з Київської області, яких жорстоко убили.

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"Про вбивство цивільних осіб росіянами говорили очевидці ще під час окупації. Також є відеозаписи, де російська техніка на Київщині веде вогонь по мирних жителів", – зазначили у CIT.

Представники команди зазначили, що у них немає ресурсів на своє незалежне розслідування, проте вони хочуть сприяти пошуку винних та їх притягнення до відповідальності.

По-перше, ми будемо намагатися встановити частини та підрозділи (аж до дрібних), що брали участь в окупації. По-друге, ми спробуємо зібрати (як у відкритих джерелах, так і від наших контактів) та підготувати докази для передачі їх Міжнародному кримінальному суду та іншим структурам, які будуть проводити повноцінне кримінальне розслідування", – пояснили у Conflict Intelligence Team.

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