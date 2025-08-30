У суботу, 30 серпня, у Львові вбили відомого громадського та політичного діяча. В ОВА повідомили, що йдеться про колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Львівської ОВА Максима Козицького.

Андрія Парубія вбили у Львові

За даними Нацполіції, близько опівдня 30 серпня правоохоронці отримали повідомлення про стрілянину в Сихівському районі Львова. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці.

Встановлено, що загиблий – відомий громадський та політичний діяч 1971 року народження,

– йшлося в повідомленні поліції.

До розкриття та розслідування залучено слідчо-оперативні групи Головного слідчого управління Нацполіції та поліції Львівщини, Службу безпеки України та інші необхідні органи.

Буквально за кілька хвилин стало відомо, що йдеться про колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія.

Задіяні всі профільні служби. Потерпілий помер до приїзду медиків. Щирі співчуття родині загиблого,

– написав Козицький.

На вбивство Андрія Парубія також відреагував президент Володимир Зеленський. Він висловив співчуття рідним та близьким політика й наголосив, що всі необхідні сили й засоби залучені до розслідування та пошуку вбивці.

Що відомо про Парубія?