Клименко припустив, чому стріляли саме у Фаріон та кого ще гуглив підозрюваний

Очільник МВС Ігор Клименко провів брифінг у справі щодо вбивства Ірини Фаріон. Ймовірно, нападник готувався й до вчинення наступних злочинів.

Для того, щоб затримати підозрюваного кинули всі можливі сили та засоби. Ймовірного стрільця знайшли у Дніпрі, де він перебував після вчинення злочину.

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Чому стріляли саме у Фаріон

Ігор Клименко припустив, чому стрілець обрав саме мовознавицю. За його словами, для цього є просте пояснення.

Я думаю, вона була найбеззахиснішою серед усіх,

– сказав голова МВС.

Крім цього, на брифінгу продемонстрували пошукову таблицю підозрюваного. Там був перелік інших прізвищ – ймовірних жертв.

"Можу відкрити одне прізвище. Наступним, кого він гуглив був Максим Бужанський", – повідомив Клименко.

У переліку є ще інші прізвища, але їх голова МВС називати не став.

Зауважимо, що нардеп Бужанський вже відреагував на слова Клименка. Він написав, що дуже вдячний усім правоохоронцям та кожному, хто причетний до затримання підозрюваного. Депутат наголосив, що завдячує їм життям.