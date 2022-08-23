Якщо вбивство дугіної – лише початок, то це може мобілізувати росіян, – Асєєв

Вбивство дарьї дугіної не є фактором, що мобілізує росіян проти України. Все тому, що дочка ідеолога "руского міра" маловідома для широкого загалу у росії.

Якщо у кремлі вирішать продовжити цю історію новими терактами – тоді це дасть потрібний москві мобілізаційний ефект. Про це 24 каналу розповів журналіст, колишній бранець росії Станіслав Асєєв.

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Історія без фіналу

Журналіст вважає, що розглядаючи ліквідацію дугіної як можливий мобілізаційний чинник для росіян, потрібно розуміти "кількість та якість" таких кроків для кремля.

Дочка дугіна – це не той фактор, який зможе додати ненависті до України. Це просто людина, яка була маловідомою навіть у вузьких пропагандистських колах. З точки зору кількості це тільки початок і путін поставив завдання через це вбивство зробити 5 – 6 – 7 таких терактів по всій країні,

– пояснив Асєєв.

На його думку, під час продовження цієї історії може постраждати й сам олександр дугін, а також інші пропагандисти. Це, за його словами, зможе зіграти свою роль у політичному та мобілізаційному сенсах для внутрішнього російського ринку.

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До чого тут "Азов"

Асєєв зауважив, що у пропагандистських цілях росіяни знайшли призначення для смерті дугіної. Вони пов'язують її вбивство з "Азовом", над якими 24 серпня запланували розпочати судилище у тимчасово окупованому Маріуполі.

Для росіян важливо показати, що вони щось роблять з тими, кого в росії показують фашистами, нацистами й терористами. Тому вони скажуть, що представники "Азову" відповідальні і їх судитимуть. Це в політичному сенсі для "єдиної росії" може дати якісь дивіденди,

– вважає журналіст.

Проте він додає, що це не може стати мобілізаційною силою, яка "зможе поставити під рушницю хоча б декілька тисяч людей" в інтересах кремля.

Вбивство доньки дугіна: що відомо

Увечері 20 серпня на Можайському шосе у Підмосков'ї вибухнув Land Cruiser Prado, який належав доньці натхненника путіна дарьї дугіній. Це сталося під час руху. Водій та дівчина загинули на місці події.

Відомо, що дарья поверталася з фестивалю "Традиція". Її батько повинен був їхати в тій самій автівці, але в останній момент сів до іншої.

російські правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею про умисне вбивство. Вони стверджують, що в автомобілі заклали вибухівку.

У вбивстві росія звинуватила українку Наталю Вовк. Згодом фінський експерт Лаурі Ліннамяе з'ясував, що у фсб підробили військове посвідчення жінки.

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