Вбивство Хашоггі погодив саудівський принц: США розсекретили звіт розвідки та ввели санкції

Адміністрація Джо Байдена 26 лютого передала до Конгресу розсекречений звіт розвідки про гучне вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашоггі у 2018 році.

У документі мовиться, що злочин організували спецслужби Саудівської Аравії, які цілком контролює спадкоємець престолу країни принц Мохаммед бен Салман.

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Розвідка США звинуватила принца Саудівської Аравії у причетності до вбивства журналіста

У звіті ODNI (Офіс директора національної розвідки) наголосили:

Практично неможливо припустити, що саудівські силовики могли без наказу принца піти на вбивство Хашоггі у Туреччині.

Та й загалом відомо про потуги бен Салмана щодо "заходів проти саудівських дисидентів, які мешкають за кордоном".

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен після публікації звіту розвідки оголосив так звану "заборону Хашоггі":

На 76 громадян Саудівської Аравії (яких підозрюють у погрозах дисидентам за кордоном та причетності до вбивства Хашоггі) наклали візові санкції.

Утім, хто саме у списку – невідомо, адже за американським законодавством така інформація є конфіденційною.

Однак відомо, що самого принца Мохаммеда бен Салмана у санкційному списку немає.

Блінкен, як пише CNN, пояснив журналістам причину: мовляв, США не хочуть розриву відносин зі Саудівською Аравією. Однак про певне їхнє коригування таки мовиться.

Цікаво, що у переддень, 25 лютого, президент Джо Байден спілкувався з королем Саудівської Аравії (вперше за свою каденцію), про що розповіли у CNBC. У розмові прізвище Хашоггі не згадували, але глава Білого дому наголосив:

Для США важливі "універсальні права людини й верховенство закону", а тому стосунки між країнами треба зробити "якомога прозорішими".

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