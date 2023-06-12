Під Москвою по-звірячому вбили депутата-єдинороса: його дружина ледь вижила після нападу

У Московській області напали на депутата думи Ханти-Мансійського автономного округу Олександра Колодича та його дружину. Злочинець вбив російського політика та ледь не забрав життя в жінки.

Вбивця перебував у будинку члена партії "Єдина Росія" Олександра Колодича. Про це повідомляють пропагандистські медіа Росії, передає 24 Канал.

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Хто вбив російського депутата

Труп 58-річного чоловіка знайшли у підвалі його власного будинку. 55-річну жінку ушпиталили з ножовими пораненнями. Правоохоронці затримали за підозрою двох садівників.

За офіційною версією, між господарем та одним з робітників виник конфлікт. Під час суперечки 39-річний працівник узяв ніж та почав різати депутата. Дружина почула крики та прибігла. Тоді садівник напав і на неї. Слідчі припускають, що вбивця закопав тіло у підвалі, а після цього все розповів власному брату. А той пішов до сина Колодича та здав свого родича.

Чим відомий єдинорос Колодич

У 2006 – 2011 роках він був депутатом думи Нефтеюганська. А у 2013 році Колодич став депутатом думи Ханти-Мансійського автономного округу. Там він очолив комітет з питань бюджету, фінансів та податкової політики.

Під час перебування на цій посаді депутат-єдинорос потрапив до корупційного скандалу. У 2016 році місцеві журналісти зробили про нього сюжет, у якому підконтрольні Колодичу компанії звинувачувалися у стягненні з населення підвищених податків та отриманні великих дивідендів з цього. Сам політик назвав це вкидом опонентів, зробленим напередодні виборів.

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