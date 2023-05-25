Підліток записав, як педофіл ґвалтував 5-річну дитину та переслав відео знайомому блогеру, який і розповів про насильство. Про це з посиланням на росЗМІ повідомляє 24 Канал.

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Житель Якутська ґвалтував онуку своєї співмешканки

За даними ворожих телеграм-каналів, педофілом виявився 42-річний житель Якутська Айдер Асанов. На початку травня він стрімив у "Чат-рулетці" зґвалтування дитини. Постраждала – п'ятирічна дівчинка, онука співмешканки педофіла.

Ґвалтівника вже нібито затримали. У його квартирі провели обшуки. Проти Асанова відкрили кримінальну справу за статтею "Насильницькі дії сексуального характеру". Педофілу загрожує до 20 років колонії.

Тим часом інші телеграм-канали пишуть, що Асанова вже начебто було затримано 11 травня за подібні злочини. Тепер він буцімто перебуває в СІЗО.

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Російський військовий зґвалтував школярку

У Калінінградській області російський лейтенант Констянтин Чістяков проводив додому школярку. Він вдарив дитину каменем і зґвалтував. Уже незабаром педофіла затримали.