Російський окупант після повернення з України прожив трохи довше однієї доби. Про це пишуть пропагандистські медіа Росії, передає 24 Канал.

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Що сталося напередодні його смерті

23 травня найманець ПВК "Вагнера" повернувся додому. Він проживав у селищі Карахун, що розташоване в Іркутській області.

Ввечері 24 травня окупант вирішив відсвяткувати своє повернення. Він запросив на посиденьки приятеля.

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Двоє чоловіків вживали алкоголь. У певний момент вони посварилися. Під час сварки запрошений друг застрелив найманця з рушниці.

Стрілець сам викликав правоохоронців. Врятувати загарбника не вдалося. У результаті окупант помер через вогнепальні поранення. А його приятель тепер може сісти до в'язниці за вбивство.

Окупанти регулярно знищують один одного на території Росії