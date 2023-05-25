Российский оккупант по возвращении из Украины прожил чуть дольше одних суток. Об этом пишут пропагандистские медиа России, передает 24 Канал.
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Что произошло накануне его смерти
23 мая наемник ЧВК "Вагнера" вернулся домой. Он проживал в поселке Карахун, расположенном в Иркутской области.
Вечером 24 мая оккупант решил отпраздновать свое возвращение. Он пригласил на посиделки приятеля.
Как вагнеровец умер на родине
Двое мужчин употребляли алкоголь. В какой-то момент они поссорились. Во время ссоры приглашенный друг застрелил наемника из ружья.
Стрелок сам вызвал правоохранителей. Спасти захватчика не удалось. В результате оккупант скончался из-за огнестрельных ранений. А его приятель теперь может сесть в тюрьму за убийство.
Оккупанты регулярно уничтожают друг друга на территории России
- В Новосибирской области еще один захватчик скончался во время празднования своего возвращения из Украины. Пьяный россиянин пришел к дому односельчанина и начал ему угрожать. Впоследствии тот застрелил этого военного.
- А в Курской области российский рэпер, которого мобилизовали, застрелил побратима на автобусной остановке. Следствие назвало убийство солдата недалеко от школы "неосторожным обращением с оружием".
- Похожий случай произошел на Белгородщине. Там российский солдат убил срочника, потому что якобы перепутал его с украинским диверсантом. А командование попыталось замять этот инцидент.