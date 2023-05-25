Российский оккупант по возвращении из Украины прожил чуть дольше одних суток. Об этом пишут пропагандистские медиа России, передает 24 Канал.

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Что произошло накануне его смерти

23 мая наемник ЧВК "Вагнера" вернулся домой. Он проживал в поселке Карахун, расположенном в Иркутской области.

Вечером 24 мая оккупант решил отпраздновать свое возвращение. Он пригласил на посиделки приятеля.

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Двое мужчин употребляли алкоголь. В какой-то момент они поссорились. Во время ссоры приглашенный друг застрелил наемника из ружья.

Стрелок сам вызвал правоохранителей. Спасти захватчика не удалось. В результате оккупант скончался из-за огнестрельных ранений. А его приятель теперь может сесть в тюрьму за убийство.

Оккупанты регулярно уничтожают друг друга на территории России