Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія, 52-річний Михайло Сцельніков, заявив, що хоче бути обміняним на військовополонених, аби відшукати тіло свого сина в Росії. Йдеться про загиблого в Бахмуті військовослужбовця з позивним "Лемберг".

Увечері вівторка, 2 вересня, мати захисника та колишня дружина затриманого розповіла нові деталі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Facebook-сторінку жінки.

Чому "Лемберг" посварився з батьком?

За словами Олени Черніньки, з колишнім чоловіком вони розійшлись у 1998 році, а офіційно – у 2000 році. Жінка ростила сина сама. Батько іноді з'являвся в житті дитини та спілкувався з ним, хоч і дуже рідко.

Коли "Лемберг" пішов на війну, вони дуже посварились. І "Лемберг" скрізь заблокував пращура. Бо один був патріот, а інший ні,

– розповіла мати.

Спілкуватися з ексчоловіком Черіньці довелося вже після загибелі Михайла-Віктора, однак "ні дружби, ні ворожнечі не було". Зокрема, жодної згадки про підозрюваного немає у книзі жінки.

Довідка: у 2024 році Олена Черінька презентувала книгу "Лемберґ: мамцю, ну не плач". У ній зібрані історії та звернення до зниклого на війні сина.

Що відомо про бойовий шлях "Лемберга"?

Мати згадує, що виховувала сина "справжнім мужнім чоловіком". Молодший сержант і командир відділення розвідвзводу пройшов Київ, Запоріжжя, Миколаїв.

Він нібито "сам напросився на перевод" у найгарячішу точку – Бахмут у 93-й ОМБр. Оскільки тіло "Лемберга" не змогли евакуювати, з 20 травня 2023 року він офіційно вважається безвісти зниклим.

Вбивство Андрія Парубія: коротко про головне