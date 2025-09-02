Дуже посварилися, – ексдружина ймовірного вбивці Парубія про стосунки батька й сина
- Син підозрюваного у вбивстві Парубія – військовослужбовець із позивним "Лемберг", що загинув у Бахмуті.
- Олена Черінька, мати захисника і колишня дружина ймовірного вбивці, розповіла, що Михайло-Віктор посварився з батьком і заблокував його.
Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія, 52-річний Михайло Сцельніков, заявив, що хоче бути обміняним на військовополонених, аби відшукати тіло свого сина в Росії. Йдеться про загиблого в Бахмуті військовослужбовця з позивним "Лемберг".
Увечері вівторка, 2 вересня, мати захисника та колишня дружина затриманого розповіла нові деталі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Facebook-сторінку жінки.
Чому "Лемберг" посварився з батьком?
За словами Олени Черніньки, з колишнім чоловіком вони розійшлись у 1998 році, а офіційно – у 2000 році. Жінка ростила сина сама. Батько іноді з'являвся в житті дитини та спілкувався з ним, хоч і дуже рідко.
Коли "Лемберг" пішов на війну, вони дуже посварились. І "Лемберг" скрізь заблокував пращура. Бо один був патріот, а інший ні,
– розповіла мати.
Спілкуватися з ексчоловіком Черіньці довелося вже після загибелі Михайла-Віктора, однак "ні дружби, ні ворожнечі не було". Зокрема, жодної згадки про підозрюваного немає у книзі жінки.
Довідка: у 2024 році Олена Черінька презентувала книгу "Лемберґ: мамцю, ну не плач". У ній зібрані історії та звернення до зниклого на війні сина.
Що відомо про бойовий шлях "Лемберга"?
Мати згадує, що виховувала сина "справжнім мужнім чоловіком". Молодший сержант і командир відділення розвідвзводу пройшов Київ, Запоріжжя, Миколаїв.
Він нібито "сам напросився на перевод" у найгарячішу точку – Бахмут у 93-й ОМБр. Оскільки тіло "Лемберга" не змогли евакуювати, з 20 травня 2023 року він офіційно вважається безвісти зниклим.
Вбивство Андрія Парубія: коротко про головне
- Колишнього спікера Верховної Ради та екссекретаря РНБО Андрія Парубія застрелили 30 серпня у Франківському районі Львова.
- За словами підозрюваного, він скоїв злочин з особистих мотивів – аби "помститись українській владі".
- Михайла Сцельнікова затримали 1 вересня на Хмельниччині та відправили під варту без права внесення застави.
- Згодом прокуратура перекваліфікувала справу з умисного вбивства на посягання на життя державного діяча та незаконне поводження зі зброєю.