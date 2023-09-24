У Косово вбили поліцейського: прем'єр країни почав операцію проти озброєних людей

На півночі Косово вранці 24 вересня був убитий поліцейський невідомими озброєними людьми. Наразі прем'єр-міністр країни Альбін Курті заявив про початок силової операції, щоб виявити та ліквідувати цих людей.

Наразі відомо, що в Косово перебувають близько 30 озброєних осіб. Ще один косівський поліцейський отримав поранення.

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У Косово оголосили про проведення силової операції

На пресконференції після засідання Ради безпеки Курті оприлюднив переконливі докази у вигляді фотографій щодо вбивства поліцейського країни. Він підкреслив присутність озброєних осіб у масках і військовому спорядженні біля монастиря Банско.

За словами Курті, ці озброєні до зубів особи вважаються відповідальними за напад на косовську поліцію.

Є щонайменше 30 озброєних до зубів людей, професіоналів, військових або поліцейських, які перебувають в оточенні наших сил поліції, і яких я закликаю здатися нашим органам безпеки,

– сказав він.

У своїй заяві прем'єр-міністр також зауважив, що Косово є мішенню організованих злочинних угруповань за підтримки політичної, фінансової та матеріально-технічної допомоги Сербії. Він підкреслив, що злочинці-виконавці та їхні замовники будуть спіймані, засуджені та покарані.

Наостанок Курті наголосив на непохитній прихильності уряду Косова та державних інституцій ефективній боротьбі зі злочинами та терористичними актами. Він наголосив на готовності реагувати синхронно, з твердою рішучістю перехоплювати та стримувати злочинців, відповідальних за такі жахливі дії.

Вбивство поліцейського у Косово: що відомо