Окупантів, що вбили за синьо-жовту стрічку 16-річного Степана Чубенка, догнала "карма від своїх"

Окупанти у 2014 році жорстоко вбили 16-річного Степана Чубенка за синьо-жовту стрічку на рюкзаку. Тільки через майже 9 років вороги "дочекались" покарання від своїх же.

Так, у березні 2023 року поплічники російських окупантів в Донецьку "затримали" Вадима Погодіна. Вже у квітні ворожі телеграм-канали написали про затримання у Ялті Максима Сухомлинова, повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про затримання Сухомлинова

Росіяни написали, що Максим Сухомлинов є ексополченцем так званої псевдореспубліки на Донбасі. Зокрема, 38-річний уродженець Макіївки разом з Вадимом Погодіним та Юрієм Москальовим зняли Степана Чубеннка з потяга через жовто-блакитну стрічку на рюкзаку.

Далі підлітка побили, катували та розстріляли. Сухомлинова звинувачують у вбивстві групою осіб за попередньою змовою. За це йому може загрожувати довічне ув'язнення.

Що відомо про затримання Погодіна

Вадима Погодіна затримали 3 березня 2023 року. У так званому "міністерстві внутрішніх справ" квазіреспубліки на Донеччині написали, що він затриманий як підозрюваний-керівник організованої злочинної групи.

Ба більше, окупанти затримали Погодіна якраз за викрадення, катування та вбивство підлітка.

Так звана окупаційна "влада" погрожувала, що на Погодіна чекає "максимальна відповідальність". Окрім того, вороги шукають інших учасників організованого злочинного угрупування.

Журналіст Денис Казанський пояснив справу проти Погодіна тим, що він "перейшов комусь дорогу". Саме тому вже перетворився в "організатора ОЗУ".

Моторошне вбивство окупантами 16-річного Степана Чубенка