Довічно засуджений в Україні бойовик реставрував вулиці в Севастополі: деталі
Вартість скандальної реконструкції центру Севастополя становить 2 мільярди рублів – це понад 20 мільйонів доларів. Але проєкт, оплачений з бюджету Москви, не сподобався місцевим жителям. Крім цього, з’ясувалося, що деякі об'єкти реставрував бойовик угрупування так званої "ДНР" Вадим Погодін, засуджений в Україні заочно до довічного ув'язнення.
Ремонтувати вулицю Велика Морська та площі Ушакова і Лазарєва почали ще восени 2019 року. Журналісти програми "Крим. Реалії" уважно стежили протягом всього часу за реконструкцією на півострові.
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Центральну частину Севастополя ремонтували пів року. Також робили і так звану реставрацію малих архітектурних форм на Великій Морській. Роботи виконували згідно з проєктом московського архітектурного бюро Wowhouse. Мешканці обурювалися вже в процесі виконання робіт.
За словами члена наглядової ради реконструкції Івана Комелова, у громадськості була низка претензій щодо того, як виконані роботи. Зокрема, це стосується кінотеатру "Перемога" та площі Ушакова. Севастопольські архітектори та реставратори заявили про непрофесійність виконаних робіт.
Причетність засудженого в Україні бойовика до реставрації
ЗМІ з’ясували, що одним з керівників фірми, яка реставрувала архітектуру вулиці, був засуджений за вбивство 16-річного українського школяра бойовик Вадим Погодін.
Він тепер – заступник керівника ТОВ "Технології реставрації". В багатьох кримських сюжетах Погодін розповідав про відновлення вулиці. На Донбасі Погодін очолював незаконне в Україні збройне угрупування "Керч".
Вадим Погодін / Фото "Цензор.Нет"
Що відомо про вбивство українця Степана Чубенка
Наприкінці липня 2014 року український школяр Степан Чубенко повертався з Києва до Краматорська, проїздом через Донецьк. Хлопця зупинили на блокпосту біля села Мостине, і в рюкзаку знайшли стрічку з кольорами українського прапора.
Степана Чубенка жорстоко катували і застрелили. Мати вбитого розповіла, що троє дорослих озброєних чоловіків розстріляли замученого, зв'язаного 16-річного хлопця.
Степан Чубенко / Фото "Свои.City"
За вбивство школяра Дзержинський міський суд Донецької області заочно засудив трьох бойовиків угрупування – Вадима Погодіна, Максима Сухомлінова, Юрія Москальова – до довічного позбавлення волі.
Вбивство Степана розслідували і на непідконтрольній Україні території. Тоді там теж дійшли висновку, що вбивці – це саме названі 3 особи. Москальов навіть давав свідчення про те, що Сухомлінов стріляв один раз, а Погодін випустив у школяра 4 кулі.
Довідка. Інтерпол оголосив Вадима Погодіна в міжнародний розшук, вже у 2017 році його затримали в Криму і відправили в СІЗО.
Звільнення з-під варти проросійського бойовика
Генпрокуратура України надіслала запит до генрокуратури РФ про екстрадицію Погодіна. Однак через 40 діб бойовика просто випустили на волю.
Наразі він проживає в Криму, і в соцмережах публікує, що Чубенка не вбивав. Втім в одному з коментарів він з цинічністю написав: "Шкода, що не я його шльопнув". Крім цього, у фейсбуці Погодін заявляв, що вбив багато українців.
Коментар проросійського бойовика / Скриншот з фейсбук-сторінки Погодіна
Тепер Вадим Погодін займається так званою реставрацією архітектури вулиці Велика Морська у Севастополі. Зокрема, у соцмережі він пише про результати своєї діяльності, демонструє фото, на яких вихваляється роботою перед чиновниками.
Вадим Погодін і підконтрольний Кремлю виконувач обов'язків губернатора Севастополя Михайло Разважаєв / Фото з фейсбук-сторінки бойовика
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