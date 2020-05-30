Стоимость скандальной реконструкции центра Севастополя составляет 2 миллиарда рублей – это более 20 миллионов долларов. Но проект, оплаченный из бюджета Москвы, не понравился местным жителям. Кроме этого, выяснилось, что некоторые объекты реставрировал боевик группировки так называемой "ДНР" Вадим Погодин, осужденный в Украине заочно к пожизненному заключению.

Ремонтировать улицу Большая Морская и площади Ушакова и Лазарева начали еще осенью 2019 года. Журналисты программы "Крым. Реалии" внимательно следили в течение всего времени за реконструкцией на полуострове.

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Центральную часть Севастополя ремонтировали пол года. Также делали и так называемую реставрацию малых архитектурных форм на Большой Морской. Работы выполняли согласно проекту московского архитектурного бюро Wowhouse. Жители возмущались уже в процессе выполнения работ.

По словам члена наблюдательного совета реконструкции Ивана Комелова, у общественности был ряд претензий относительно того, как выполнены работы. В частности, это касается кинотеатра "Победа" и площади Ушакова. Севастопольские архитекторы и реставраторы заявили о непрофессионализме выполненных работ.

Причастность осужденного в Украине боевика к реставрации

СМИ выяснили, что одним из руководителей фирмы, которая реставрировала архитектуру улицы, был осужденный за убийство 16-летнего украинского школьника боевик Вадим Погодин.

Он теперь – заместитель руководителя ООО "Технологии реставрации". Во многих крымских сюжетах Погодин рассказывал о восстановлении улицы. На Донбассе Погодин возглавлял незаконную в Украине вооруженную группировку "Керчь".



Вадим Погодин / Фото "Цензор.Нет"

Что известно об убийстве украинца Степана Чубенко

В конце июля 2014 года украинский школьник Степан Чубенко возвращался из Киева в Краматорск, проездом через Донецк. Парня остановили на блокпосту и в рюкзаке нашли ленту с цветами украинского флага.

Степана Чубенко жестоко пытали и застрелили. Мать убитого рассказала, что трое взрослых вооруженных мужчин расстреляли замученного, связанного 16-летнего парня.



Степан Чубенко / Фото "Свои.City"

За убийство школьника Дзержинский городской суд Донецкой области заочно приговорил трех боевиков группировки – Вадима Погодина, Максима Сухомлинова, Юрия Москалева – к пожизненному лишению свободы.

Убийство Степана расследовали и на неподконтрольной Украине территории. Тогда там тоже пришли к выводу, что убийцы – это именно названные 3 человека. Москалев даже давал показания о том, что Сухомлинов стрелял один раз, а Погодин выпустил в школьника 4 пули.

Справка. Интерпол объявил Вадима Погодина в международный розыск, уже в 2017 году его задержали в Крыму и отправили в СИЗО.

Освобождение из-под стражи пророссийского боевика

Генпрокуратура Украины направила запрос в Генрокуратуру РФ об экстрадиции Погодина. Однако через 40 суток боевика просто выпустили на свободу.

Сейчас он проживает в Крыму, и в соцсетях публикует, что Чубенко не убивал. Впрочем, в одном из комментариев он с циничностью написал: "Жаль, что не я его шлепнул". Кроме этого, в фейсбуке Погодин заявлял, что убил много украинцев.



Комментарий пророссийского боевика / Скриншот с фейсбук-страницы Погодина

Теперь Вадим Погодин занимается так называемой реставрацией архитектуры улицы Большая Морская в Севастополе. В частности, в соцсети он пишет о результатах своей деятельности, демонстрирует фото, на которых восхваляется работой перед чиновниками.



Вадим Погодин и подконтрольный Кремлю исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Разважаев / Фото с фейсбук-страницы боевика

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