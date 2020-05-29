Спалився сам і здав "колег": в мережі виявили військового РФ, який брав участь в окупації Криму
Спалился сам, еще и обозначил коллег – волонтеры InformNapalm обнаружили еще одного российского военнослужащего, участвовавшего в оккупации Крыма. Олег Чумак опубликовал видео колонны техники под названием "Трасса Краснодар – Новороссийск, колонна войск РФ в Крым". Кроме того, он опубликовал еще немало фото с доказательствами присутствия российских военных в Крыму.
Відео "Траса Краснодар – Новоросійськ, колона військ РФ у Крим"
20 лютого 2014 року Росія напала на Україну, розпочала війну, яка триває досі. Міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm продовжує виявляти окремих російських військовиків, які брали участь в агресії проти України. Ми закликаємо українські правоохоронні органи проводити щодо окупантів всі належні процесуальні дії згідно з українським і міжнародним законодавством та подавати їхні дані в Інтерпол. Про ще один доказ присутності РФв Криму – читайте далі у блозі Informnapalm на 24 каналі.
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Ім'я ще одного з багатьох тисяч російських солдатів, яких, як стверджував президент РФ Путін, "их там нєт" в Криму: Чумак Олег Ігорович. Народився 1994 року року на станиції Висєлки, Краснодарський край. Проходив строкову службу в 108-му десантно-штурмовому полку, пункт постійної дислокації – місто Новоросійськ. Цей полк входить до складу 7-ї десантно-штурмової дивізії ЗС РФ.
8 березня 2014 року на своїй сторінці Чумак опублікував відео колони техніки. Відео має назву "Траса Краснодар – Новоросійськ, колона військ РФ у Крим".
Дивіться відео "Траса Краснодар – Новоросійськ, колона військ РФ у Крим":
У колоні OSINT-розвідник InformNapalm ідентифікував таку техніку:
- машини управління вогнем артилерії,
- БТР-82А,
- РЕБ "Житель",
- РЕБ "Леєр-2" на базі бронеавтомобіля "Тигр-М".
Слід зазначити, що 13 березня 2014 "Леєр-2" на базі "Тигр-М" зафіксували на Керченській переправі. На номерах техніки є цифра 21, що означає Південний військовий округ РФ, Північний Кавказ.
13 березня 2014 "Леєр-2" на базі "Тигр-М" зафіксували на Керченській переправі / Скриншот з Informnapalm
Ми знаємо, що на початку березня 2014 року в Крим через Краснодар заїхала колона 18-ї ОМСБр, в якій були БТРи – 82А. Пунктом призначення колони було село Воїнка Красноперекопського району Криму. Ймовірно на відео, опублікованому в профілі Чумака, саме ця колона.
Фотодокази
Назву підрозділу, в якому служив фігурант цього розслідування Олег Чумак, бачимо на його фото на пов'язці – 108 гв. ДШП.
Назва підрозділу, в якому служив Олег Чумак / Скриншот з Informnapalm
Також номер військової частини, повне ім'я фігуранта та ім'я командира в/ч є в листі подяки.
Лсит подяки Олегу Чумаку / Скриншот з Informnapalm
21 березня 2014 року Чумак опублікував фото на березі моря зі зброєю. Підпис до фото: "Крим". Пізніше він видалив свій коментар, але вдалося зберегти скрін.
Фото в Криму / Скриншот з Informnapalm
8 травня 2014 року він опублікував кілька фотографій медалі за окупацію Криму в різних ракурсах.
Медаль за окупацію Криму / Скриншот з Informnapalm
Тож жодних сумнівів щодо участі Олега Чумака в окупації півострова у нас не залишається.
На останок я хотів би передати полум'яний привіт цьому вояці. Те, що ти себе виставив – то пів біди, а от те, що твої командири і "сослуживці" тепер будуть в базі для Гаазького трибуналу – це вже твоя особиста "заслуга". Бережи себе, тобі ще свідчення давати!
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