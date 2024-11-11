Вбив чотирьох людей, а потім себе: в Запоріжжі чоловік влаштував стрілянину у квартирі
У ніч на 11 листопада у Запоріжжі у квартирі сталася стрілянина з загиблими. Чоловік вбив з вогнепальної зброї 4 людей, після чого скоїв самогубство.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Запорізької області.
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Стрілянина у Запоріжжі
У поліції зазначили, що стрілянина сталася близько 03:00 в одній із квартир Комунарського району Запоріжжя.
За попередньою інформацією, один з присутніх в оселі відкрив стрілянину з вогнепальної зброї, внаслідок якої смертельні поранення отримали двоє жінок і двоє чоловіків. Після цього стрілок, попередньо скоїв самогубство, поціливши зі зброї собі в голову, та випав з вікна 7-го поверху,
– розповіли правоохоронці.
На місці події працювала слідчо-оперативна група, криміналісти та інші профільні служби.
До слова, нещодавно ми писали, як у Тячеві 30-річний чоловік у масці Дедпула напав на поліцейських. Під час затримання він ударив одного із поліцейських ногою в обличчя, а іншого – мачете по руці.