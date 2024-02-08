Вбивство заступника мера Нікополя: які версії розглядає слідство
У Нікополі 8 лютого вбили заступника мера. Його розстріляли у власному автомобілі близько о 9-й ранку.
У коментарі 24 Каналу речниця Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області повідомила, що слідство розглядає усі версії щодо мотивів вбивства. Наразі досудове розслідування кваліфіковано за статтею 115 Кримінального кодексу – умисне вбивство.
Важливо У Нікополі вбили заступника мера
Які версії вбивства існують
Журналісти "РБК-Україна", посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах, заявили, що одна з основних версій вбивства заступника мера Нікополя – це конфлікт із місцевим угрупуванням. Він буцімто триває з 2017 року.
Однак у коментарі 24 Каналу речниця ГУНП в Дніпропетровській області не підтвердила, що слідство розглядає це як основну версію та мотив для вбивства.
У рамках відкритого кримінального провадження поліція розглядає усі можливі версії,
– наголосила речниця.
У ГУНП в Дніпропетровській області не стали підтверджувати особу загиблого заступника мера Нікополя. Однак низка місцевих ЗМІ та "Суспільне" повідомляють, що загинув Віталій Журавльов.
Що відомо про вбивство у Нікополі
- 8 лютого близько о 09:00 поліція отримала повідомлення про те, що у Нікополі невідомий розстріляв автомобіль, який належить заступнику міського голови Нікополя. Зловмисник використовував невстановлену зброю, у результаті чого автомобіль загорівся. Коли пожежу вдалося згасити, у салоні спаленого виявили тіло 59-річного чоловіка, який загинув на місці від отриманих вогнепальних поранень.
- Наразі поліцейські вже встановили прикмети нападника. Триває збір та аналіз речових доказів.
- Весь особовий склад поліції Дніпропетровської області наразі залучений до пошуків зловмисника / зловмисників. Для затримання озброєного нападника на місце виїхало керівництво обласної поліції, спецпризначенці КОРД та всі правоохоронні структури.
- Станом на 13:50 мер Нікополя Олександр Саюк ніяк не відреагував на вбивство свого заступника.
- Зазначимо, що зловмиснику загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне (з конфіскацією майна, якщо вбивство було з корисливих мотивів).