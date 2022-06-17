Вдалося знищити російську мережу ботів, яка інфікувала мільйони пристроїв по всьому світу, – США

У Федеральній прокуратурі США повідомили, що вдалося знищити велику російську мережу ботів. Щоб її створити, зловмисники зламували мільйони пристроїв по всьому світу протягом кількох років.

Про міжнародну кібероперацію стало відомо 16 червня. До неї залучили також правоохоронців Німеччини, Нідерландів та Великобританії.

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Мовиться про інфраструктуру російського ботнету, відомого як RSOCKS. Російські кіберзлочинці заражали різні ґаджети своїм трояном, а потім використовували їх для зловмисних цілей.

Ця операція порушила роботу надзвичайно складної російської кіберзлочинної організації, яка здійснювала кібервторгнення в Сполучених Штатах та за кордоном,

– сказала після блокування представниця ФБР.

Росіяни заразили мільйони пристроїв, серед яких були:

промислові системи керування;

годинники;

маршрутизатори;

пристрої для потокового аудіо/відео;

розумні механізми відкривання дверей гаража;

комп'ютери;

телефони з Android та інші.

Спеціалісти зазначають, що ці зловмисники використовували будь-яку електроніку з підключенням до інтернету. Оскільки кожен із таких пристроїв має власну IP-адресу, їх можна використовувати, для прикладу, щоб здійснити масштабну кібератаку.

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Вартість доступу до пулу зламаних пристроїв у RSOCKS була різно. Вона коливалася від 30 доларів на день для доступу до 2000 проксі до 200 доларів на день за доступ до 90 000 проксі. Будь-хто міг заплатити цю суму та використати IP-адреси для злочинних дій.

Наразі невідомо, яку частину організаторів ботнету затримали. Проте генеральний прокурор США Ренді Гроссман заявив, що пошуки багатьох із них ще тривають.

Кіберзлочинці не втечуть від правосуддя незалежно від того, де вони діють. Працюючи з державними та приватними партнерами по всьому світу, ми будемо невпинно переслідувати їх, використовуючи всі наявні в нашому розпорядженні інструменти,

– підкреслив Гроссман.

У публічно-доступному ордері вказано, що слідчі ФБР відкритому використовували таємні покупки для отримання доступу до ботнету. Початкова таємна закупівля на початку 2017 року виявила приблизно 325 000 скомпрометованих пристроїв-жертв у всьому світі з численними пристроями, розташованими в окрузі Сан-Дієго.

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Аналізуючи пристрої-жертви, слідчі встановили, що ботнет створювали шляхом атак грубої сили. Cервери RSOCKS підтримували постійне з'єднання зі зламаним пристроєм, щоб завжди мати змогу їх використати.

Згодом агенти продовжили перевірку та встановили, що жертвами ботнету стали кілька великих державних і приватних організацій. Зокрема це були:

університет;

готель;

телестудія;

виробник електроніки;

домашні підприємства та приватні особи.

У трьох місцях постраждалих, за згодою слідчі замінили скомпрометовані пристрої на контрольовані урядом комп’ютери (тобто honeypots), і всі три згодом були скомпрометовані RSOCKS. ФБР виявило щонайменше шістьох жертв у Сан-Дієго.

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У вересні 2020 року директор ФБР Крістофер Рей оголосив про нову стратегію Бюро щодо протидії кіберзагрозам. Стратегія зосереджена на збільшенні кількості загроз для кіберзлочинців за допомогою унікальних повноважень ФБР і можливостей світового класу.