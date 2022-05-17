Такої потужної кібератаки ще не було

Мер Львова 24 каналу заявив, що такої кібератаки на сайти міської влади не було за всі роки незалежності України.

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Садовий каже, що спілкувався з мерами, і ніхто з них не пригадує нічого подібного в інших містах.

Ми говорили з ІТ-спеціалістами, вони також шоковані. В нас є потужні ІТ-компанії, і вони не пригадують випадків таких масштабних кібератак,

– заявив він.

Мер Львова запевнив, що в місті активно працює Служба безпеки, Нацполіція, також залучають закордонних фахівців.

Міський голова заспокоїв, що частина інформації вже відновлена, всі міські служби працюють. Наразі є лише певні перебої з телефонами гарячої лінії.

Деяка інформація опинилася у ворога

Садовий підтвердив, що стався витік певної інформації, але лише невеликий об’єм. До того ж, це не була таємна інформація, а лише те, що є у відкритому доступі.

Але частина інформації з’явилася у ворога. Як він буде її використовувати, важко сказати. Може робити різні провокації, зокрема і медійні,

– пояснює посадовець.

Мер Львова порекомендував всім українцям не читати російські сайти, їхні канали. "Це помийна яма, головне завдання якої – "облити нас лайном". Вірте достовірній інформації, яка подається українським офіційними каналами", – додав він.

Андрій Садовий про ракетні обстріли Львова та потужну кібератаку:



Кібератака на міську раду Львова: що відомо

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що 13 травня російські хакери атакували сервіси міськради. За його словами, такі спроби хакерських атак трапляються ледь не щодня, однак ця була однією з найпотужніших за останні кілька років.

Спершу повідомляли про те, що російські хакери з ладу вивели невелику частину сервісів та комп’ютерів працівників ради. Уже наступного дня роботу всіх сервісів відновили.

Згодом перший заступник міського голови Андрій Москаленко повідомив про перші наслідки кібератаки. За його словами, попри всі наявні системи захисту, російські хакери змогли викрасти частину даних міської ради Львова. Мова йде про робочі файли. Після викрадення їх опублікували на ворожих телеграм-каналах.

До слова, вночі 17 травня окупанти завдали масованої атаки по Львову. Системи ППО збили 3 крилаті ракети над містом. Проте одна ракета завдала значної шкоди інфраструктурі за містом, зокрема залізниці.

Зазначається, що атака на Львів 17 травня стала найбільшою з початку війни. При цьому у міськраді повідомляють, що найважчими все ж були обстріли електричних підстанцій Львова 3 травня.

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