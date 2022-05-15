Про наслідки кібератаки повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. Росіяни не лише хотіли зруйнувати систему управління містом, але й отримати дані.

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Росіяни змогли викрасти частину даних

Андрій Москаленко повідомив, що попри всі наявні системи захисту російські хакери змогли викрасти частину даних міської ради Львова. Мова йде про робочі файли. Після викрадення ці дані опублікували на ворожих телеграм-каналах.

Зараз міська влада Львова спільно зі Службою безпеки України та кіберполіцією працює над усуненням наслідків хакерської атаки.