Хакери атакували мережі та сервіси Львівської міськради​

Сьогодні стало відомо, що з ладу було виведено невелику частину сервісів та комп'ютерів працівників. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

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Вчора хакери атакували інтернет-мережі та сервіси міської ради. Такі спроби відбуваються щодня. Але наші фахівці кажуть, що ця атака – наймасштабніша з тих, які відбувались за останні роки,

– підкреслив Садовий.

При цьому міський голова додав, що російські нездари й тут не отримали значних успіхів. Так, за його словами, з ладу вивели невелику частину сервісів та комп’ютерів працівників ради.

Також роботу більшості онлайн-послуг вже відновлено, як і сайт мерії (тимчасовий номер гарячої лінії – 032 297 59 11).

Над відновлення працювала міська рада, Кіберполіція, Служба безпеки та IT-компанії.

У Львові відкрили друге модульне містечко

Львів є хабом для тих, хто тікає від війни. Місто прихистило вже тисячі внутрішніх біженців, й продовжить робити це. Тут створюють місця для людей, яким немає де жити. Днями відкрили друге модульне містечко у Франківському районі.

Скоро буде ще одне

За словами мера, наступного тижня місто планує відкрити ще одне таке модульне містечко. Садовий відзначив, що це крок вперед, бо люди перед тим мешкали хто в школі, хто в кінотеатрі на загальних площах, а тут хоч невеликі, але є моменти приватності. До слова, він підкреслив, що у трьох модульних містечках житимуть тисячі людей, які постраждали від війни.

Зауважимо, раніше перших мешканців модульного містечка у Львові відвідав польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький. Там зареєструвалися 250 людей.

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