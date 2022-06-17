Удалось уничтожить российскую сеть ботов, которая инфицировала миллионы устройств по всему миру – США

В Федеральной прокуратуре США сообщили, что удалось уничтожить обширную российскую сеть ботов. Чтобы ее создать, злоумышленники взламывали миллионы устройств по всему миру несколько лет.

О международной кибероперации стало известно 16 июня. К ней привлекли также правоохранители Германии, Нидерландов и Великобритании.

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Россияне делали даже взломом Android

Речь идет об инфраструктуре российского ботнета, известного как RSOCKS. Русские киберпреступники заражали разные гаджеты своим трояном, а затем использовали их для злонамеренных целей.

Эта операция нарушила работу чрезвычайно сложной российской киберпреступной организации, совершавшей кибервторжение в Соединенных Штатах и за рубежом.

– сказала после блокировки представительница ФБР.

Россияне заразили миллионы устройств, среди которых:

промышленные системы управления;

часы;

маршрутизаторы;

устройства для потокового аудио/видео;

разумные механизмы открывания дверей гаража;

компьютеры;

телефоны из Android и другие.

Специалисты отмечают, что злоумышленники использовали любую электронику с подключением к интернету. Поскольку каждое из таких устройств имеет свой IP-адрес, их можно использовать, например, чтобы осуществить масштабную кибератаку.

Сколько стоил доступ к "сервису"

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Стоимость доступа к пулу сломанных устройств в RSOCKS была разной. Она колебалась от 30 долларов в день для доступа к 2000 прокси до 200 долларов в день за доступ к 90 000 прокси. Кто угодно мог заплатить эту сумму и использовать IP-адреса для преступных действий.

Пока неизвестно, какую часть организаторов ботнета задержали. Однако генеральный прокурор США Рэнди Гроссман заявил, что поиски многих из них продолжаются.

Киберпреступники не убегут от правосудия независимо от того, где они действуют. Работая с государственными и частными партнерами по всему миру, мы будем постоянно преследовать их, используя все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты,

– подчеркнул Гроссман.

В публично-доступном ордере указано, что следователи ФБР открыто использовали тайные покупки для получения доступа к ботнету. Первоначальная тайная закупка в начале 2017 года обнаружила около 325 000 скомпрометированных устройств-жертв во всем мире с многочисленными устройствами, расположенными в округе Сан-Диего.

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RSOCKS заражал даже устройства госорганизаций США

Анализируя устройства-жертвы, следователи установили, что ботнет создавали путем атак грубой силы. Серверы RSOCKS поддерживали постоянное соединение со сломанным устройством, чтобы всегда иметь возможность их использовать.

Затем агенты продолжили проверку и установили, что жертвами ботнета стали несколько крупных государственных и частных организаций. В частности, это были:

университет;

отель;

телестудия;

производитель электроники;

домашние и частные лица.

В трех местах пострадавших, с согласия следователи заменили скомпрометированные устройства на контролируемые правительством компьютеры (т.е. honeypots), и все три позже были скомпрометированы RSOCKS. ФБР обнаружило по меньшей мере шесть жертв в Сан-Диего.

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В сентябре 2020 года директор ФБР Кристофер Рей объявил о новой стратегии Бюро по противодействию киберугрозам. Стратегия сосредоточена на увеличении количества угроз для киберпреступников посредством уникальных полномочий ФБР и возможностей мирового класса.