О международной кибероперации стало известно 16 июня. К ней привлекли также правоохранители Германии, Нидерландов и Великобритании.
Недавно СБУ предотвратила серию вражеских кибератак на органы власти и критическую инфраструктуру Украины
Россияне взламывали любые устройства с доступом в интернет
Речь идет об инфраструктуре российского ботнета, известного как RSOCKS. Российские киберпреступники заражали разные гаджеты своим трояном, а затем использовали их для злонамеренных целей.
Эта операция нарушила работу чрезвычайно сложной российской киберпреступной организации, совершавшей кибервторжения в Соединенных Штатах и за рубежом,
– сказала после блокировки представительница ФБР.
Россияне заразили миллионы устройств, среди которых:
- промышленные системы управления;
- часы;
- маршрутизаторы;
- устройства для потокового аудио/видео;
- умные механизмы открывания дверей гаража;
- компьютеры;
- телефоны из Android и другие.
Специалисты отмечают, что злоумышленники использовали любую электронику с подключением к интернету. Поскольку каждое из таких устройств имеет свой IP-адрес, их можно использовать, например, чтобы осуществить масштабную кибератаку.
Сколько стоил доступ к "сервису"
США уже ищет российских киберпреступников
Пока неизвестно, какую часть организаторов ботнета задержали. Однако генеральный прокурор США Рэнди Гроссман заявил, что поиски многих из них продолжаются.
Киберпреступники не убегут от правосудия – независимо от того, где они действуют. Работая с государственными и частными партнерами по всему миру, мы будем постоянно преследовать их, используя все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты,
– подчеркнул Гроссман.
В публично доступном ордере указано, что следователи ФБР использовали тайные покупки для получения доступа к ботнету. Первоначальная тайная закупка в начале 2017 года обнаружила около 325 тысяч скомпрометированных устройств-жертв во всем мире.
К теме Такого не было за всю независимость, – Садовый о кибератаке на Львов
RSOCKS заражал даже устройства госорганизаций США
Анализируя устройства-жертвы, следователи установили, что ботнет создавали путем атак грубой силы. Серверы RSOCKS поддерживали постоянное соединение со взломанным устройством, чтобы всегда иметь возможность их использовать.
Затем агенты продолжили проверку и установили, что жертвами ботнета стали несколько крупных государственных и частных организаций. В частности, это были:
- университет;
- отель;
- телестудия;
- производитель электроники;
- домашние и частные лица.
В трех пострадавших местах следователи заменили скомпрометированные устройства на контролируемые правительством компьютеры. После замены эти три компьютера снова были скомпрометированы RSOCKS.
Важно – перед вторжением войск на Украину осуществили еще кибератаку: смотрите видео