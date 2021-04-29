Карантинний Великдень: як працюватимуть храми та чи святитимуть паски

Вже другий рік поспіль Великдень Україна святкує в умовах карантинних обмежень. Складно уявити це свято без походів до храму та традиційних відвідин рідних. Втім, нова реальність диктує свої правила та вносить певні корективи.

Розповідаємо про те, як будуть працювати храми на Великдень, чи зможуть українці їх відвідати та як карантинні обмеження вплинуть на святкування.

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Які правила будуть діяти у храмах на Великдень

Великдень цього року буде відзначатися 2 травня. Враховуючи те, що в Україні вже понад року діє карантин з різними обмеженнями – більшу частину святкування пропонують перенести в онлайн, наприклад, проводити трансляцію богослужінь на YouTube. Але ті, хто захочуть відвідати храми також матимуть таку можливість.

Додаткових карантинних обмежень на період святкування Великодніх свят не планується. Водночас звертаємося до всіх – дотримуватися норм, які прописані в постанові про карантин,

– сказав головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу МОЗ.

Для безпечного святкування і мінімізації поширення коронавірусу у Міністерстві охорони здоров’я надали перелік обмежень на Великдень:

відвідування церков і храмів може бути виключно в засобах індивідуального захисту (масці, респіраторі), які закривають органи дихання. Маску потрібно носити як у приміщені, так і на вулиці під час релігійних заходів;

у приміщенні храмів дозволяється перебування громадян із розрахунку – 1 людина на 4 квадратних метри;

між людьми повинна бути дотримана дистанція в 1,5 метра, зокрема, і на вулиці.

Також МОЗ закликає всі релігійні заклади заохотити вірян до:

онлайн-богослужінь

збільшити кількість сесій благословення і зменшити їхню тривалість,

зафіксувати вхідні двері на територію та у приміщення храмів у відкритому стані,

обмежити відвідування служби перед благословенням всередині храмів.

Окрім цього, парафіянам радять не йти до церкви всією родиною, а відправити на обряд освячення пасок по одній особі від сім'ї. Рекомендується утриматися від святкових відвідувань родичів і друзів, щоб не наражати на небезпеку одне одного, особливо літніх людей.

Ще варто пам’ятати, що заборонений фізичний контакт при здійсненні обрядів – прикладання до ікон, хрестів та святинь. Окремо у МОЗ закликали людей похилого віку або з хронічними захворюваннями утриматися від відвідування храмів і освятити святковий кошик на свіжому повітрі біля храму, онлайн або під час зовнішнього богослужіння.

Людей, які перебувають у зоні ризику закликають залишатися вдома / Фото Pixabay

Місцева влада може запроваджувати додаткові обмеження. Наприклад, мер Києва Віталій Кличко заявив, що повинна бути обмежити кількість відвідувачів храмів з розрахунку одна особа на 10 квадратних метрів приміщення.

Загалом, у більшості церков освятити паски та великодній кошик можна буде вже в суботу після обіду, а також у неділю до обіду. Якщо людей буде багато, то інтервал можуть збільшити з ранку суботи до вечора неділі.

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Що кажуть у церквах

Глава Православної церкви України митрополит Епіфаній запевнив, що храми у Великдень будуть відкриті, а церква зробить усе можливе, аби убезпечити вірян у часи пандемії. За його словами, священники освячуватимуть паски на хлібокомбінатах, на заводах та у магазинах.

Епіфаній також закликав усіх, хто перебуває в зоні ризику, не відвідувати на свята храми. Адже, за словами митрополита, українці мають можливість долучитися до богослужінь онлайн.

Закликаю всіх бути пильними та відповідальними у цей особливий час. Не наражайте інших. Якщо ви не перехворіли, або перебуваєте у зоні ризику, то краще у цей час беріть участь в онлайн-службах,

– наголосив глава ПЦУ.

Також він додав, що у цьому році, аби отримати Благодатний вогонь не будуть замовляти чартерного літака. Але його погодилися доставити ті авіакомпанії, які будуть у цей час здійснювати перельоти.

Як минулого року, так і в цьому році ті компанії, які будуть звершувати якісь перельоти в цей час, це можуть бути технічні якісь, і вони пообіцяли, що в цьому році також доставлять нам Святе світло, Благодатний вогонь, як ми називаємо. Можливо, не в той час, коли ми бажали, ввечері, відразу за декілька годин. Це може бути й вранці вже в неділю, але обов’язково ми це світло отримаємо,

– сказав Епіфаній в інтерв’ю "Радіо Свобода".

В Українській Греко-Католицькій Церкві повідомили, що віряни зможуть освятити паски у храмі, але багато людей там не зможе бути через карантинні обмеження, тому у церкві пропонують долучатися до прямих трансляцій богослужінь.

Храми також будуть проводити трансляцію служб / Фото Pixabay

Коли відбудеться служба у храмах

Київський храм св. Василія Великого (УГКЦ)

Субота, 1 травня

8.00 Вечірня з Літургією св. Василія Великого

15.00-20.00 Благословення пасок та інших страв (Інтервал – 30 хвилин)

Неділя, 2 травня

06.30 Надгробне. Недільна Утреня

08.00 Урочиста Пасхальна Свята Літургія (благословення пасок та інших страв)

10.00 Урочиста Пасхальна Свята Літургія (благословення пасок та інших страв)

12.00 Урочиста Пасхальна Свята Літургія (благословення пасок та інших страв)

18.00 Недільна Вечірня.

Михайлівський Золотоверхий монастир

Субота, 1 травня

08.00 Часи, Вечірня з літургією Василія Великого

20.00 Читання книги Діянь апостольських

23.00 Пасхальна полуночниця

Неділя, 2 травня

00.00 Пасхальна Утреня

01.00 Часи і Літургія святителя Іоанна Златоуста

09.00 Пізня Літургія

17.00 Пасхальна Вечірня.

Києво-Печерська Лавра

Субота, 1 травня

Успенський собор: 8.00 Літургія

Трапезний храм: 8.00 Літургія

Освячення великодніх страв на площі Ближніх печер з 12 до 23 години.