Як українські військові святкують Великдень на фронті: яскраві кадри

Вже третій Великдень Україна зустріла в умовах боротьби проти російських загарбників. Однак попри це наші захисники все ж дотримуються відповідних традицій.

До речі у Кринках, де Сили оборони тримають плацдарм на лівому березі Дніпра, пекло. Проте ЗСУ тримаються там, а всі спроби росіян вибити їх звідти зазнають невдачі. На Великдень у Кринки передали паски.

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Великодні традиції не оминули наших захисників

Настало найбільше свято в християнському календарі – Великдень, або Світле Христове Воскресіння. Це свято є символом основних істин християнства, віри в Бога, який поніс страждання за гріхи людства, був розп'ятий та воскрес.

Попри складні умови та труднощі, у неділю, 5 квітня, українські військовослужбовці, дотримуючись традицій також відсвяткувала Великдень. Генеральний штаб Збройних Сил України показав символічні кадри наших бійців. У їхніх кошиках можна помітити великодній хліб, яйця, шинку, сир та інші ласощі.

Українські захисники також відсвяткували Великдень / Фото Генеральний штаб ЗСУ

Водночас у Державній прикордонній службі України поділилися з українцями відео святкового застілля з лінії фронту: спочатку військові б’ють ворога, а потім крашанки.

У ЗСУ билися крашанками: дивіться відео

Як святкували Великдень в Україні