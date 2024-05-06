Как украинские военные празднуют Пасху на фронте: яркие кадры

Уже третью Пасху Украина встретила в условиях борьбы против российских захватчиков. Однако несмотря на это наши защитники все же придерживаются соответствующих традиций.

Кстати в Крынках, где Силы обороны держат плацдарм на левом берегу Днепра, ад. Однако ВСУ держатся там, а все попытки россиян выбить их оттуда терпят неудачу. На Пасху в Крынки передали куличи.

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Пасхальные традиции не обошли стороной наших защитников

Наступил самый большой праздник в христианском календаре – Пасха, или Светлое Христово Воскресение. Этот праздник является символом основных истин христианства, веры в Бога, который понес страдания за грехи человечества, был распят и воскрес.

Несмотря на сложные условия и трудности, в воскресенье, 5 апреля, украинские военнослужащие, следуя традициям также отпраздновали Пасху. Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины показал символические кадры наших бойцов. В их корзинах можно заметить пасхальный хлеб, яйца, ветчину, сыр и другие лакомства.

Украинские защитники также отпраздновали Пасху / Фото Генеральный штаб ВСУ

В то же время в Государственной пограничной службе Украины поделились с украинцами видео праздничного застолья с линии фронта: сначала военные бьют врага, а потом крашанки.

В ВСУ бились пасхальными яйцами: смотрите видео

Как праздновали Пасху в Украине