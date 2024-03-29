Проблема з кожним днем стає гострішою, – ветеран війни про необхідність мобілізації

Росія, найімовірніше, може розпочати великий наступ наприкінці літа, а саме у липні – серпні. Оскільки потрібно мінімум чотири місяці, а краще пів року, щоб новобранець відправився на фронт.

Україна до цього не готова: немає достатньо снарядів та мобілізаційного ресурсу. Про це 24 Каналу розповів ветеран російсько-української війни Євген Дикий, зауваживши, якщо перша проблема влітку зникне, то перша – самостійно не розв'яжеться.

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Чому мобілізація необхідна уже зараз

Як зазначив ветеран російсько-української війни, у мережу злили наказ міністра оборони Росії Сергєя Шойгу про новий набір 300 тисяч чоловіків – це максимальна пропускна здатність російської мобілізаційної машини за одну хвилю.

Новобранці можуть доїхати на фронт у липні – серпні. Україна до цього не готова. І річ не лише в нестачі снарядів, а й в дефіциті людей. На полі бою катастрофічно не вистачає військових, а в тилу старанно відбувається саботаж мобілізації.

Кілька місяців тому Україна мала дві співмірні проблеми – снарядний голод та брак людей. Зараз завдяки ініціативі президента Чехії Петра Павла, який знайшов більш як 1 мільйон боєприпасів для Сил оборони за кордоном, українські військові не відчуватимуть дефіцит снарядів влітку.

Водночас проблема відсутності людей на фронті не те щоб самостійно не зніметься та її не розв'яжуть наші союзники, вона навпаки з кожним днем стає гострішою. Поповнення майже нема, а втрати є. Навіть там, де не втрати, є "зношування" людей – перевтома та виснаження,

– наголосив Євген Дикий.

Українських захисників з кожним днем стає менше. Якщо зараз не зміниться ситуація з мобілізацією, Сили оборони зустрінуть російський наступ неготовими, і тоді з великою імовірністю атака закінчиться успіхом Росії.

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