В Україні триває робота над новим законопроєктом про мобілізацію. Відповідно до нього, повістку можуть вручати певні категорії людей, передає 24 Канал.

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Хто має право вручати повістку

Отже, мають право вручати повістку:

представники органів місцевого самоврядування;

керівники підприємств, установ, організації, де працює військовозобов’язаний незалежно від форми власності та підпорядкування;

керівники закладів освіти;

управителі багатоквартирних будинків (ЖЕК і ОСББ);

посадові особи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (необов'язково керівники).

Що передбачає законопроєкт про мобілізацію