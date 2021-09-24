Венедіктова заявила про викриття схеми торгівлі вугіллям із бойовиками: заарештували бізнесмена

Генпрокурорка Ірина Венедіктова розповіла про викриття схеми незаконного постачання вугілля з окупованих територій. Одного з учасників схеми вже взяли під варту.

Генпрокурорка зауважила, що загалом мовиться про постачання вугілля на суму близько 1,5 мільярда гривень. Розслідування здійснювали Офіс генпрокурора спільно з ДБР та СБУ.

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Вугілля з окупованих територій постачали за гроші державних підприємств України. При цьому учасники схеми співпрацювали з бойовиками на Донеччині та Луганщині.

Пряме втручання Росії

За словами Венедіктової, схема працювала у 2014 – 2015 роках. У процес прямо втручалися вищі представники російської влади. Вони хотіли економічного розвитку терористів на окупованих територіях України.

Це відбувалося з метою ослаблення України. Також російська "верхівка" хотіла, аби бойовики отримали ширші можливості для втручання в українські внутрішні справи.

Одному з учасників схеми вже повідомили про підозру. Йому інкримінують державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій.

Що відомо про затриманого

Ця людина тривалий час була пов'язана з вугільним бізнесом. Тривалий час затриманий особисто вів переговори з терористами.

Він контролював завантаження вагонів та звітував кураторам (з українського та російського боку) про процеси.

Венедіктова повідомила, що Печерський райсуд Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Можлива сума застави – 500 мільйонів гривень.

Цілком очевидно, що питання постачання вугілля з окупованих територій контролювалися на дуже високому рівні і не могли жити самостійним життям без залучення або, якщо хочете, покровительства вищих чинів в правоохоронних органах,

– наголосила Венедіктова.

СБУ ліквідувала 3 арсенали бойовиків

Пресслужба СБУ у вересні повідомила, що українські силовики ліквідували 3 сховки з боєприпасами.

Зокрема у покинутому гаражі в Лисичанську вилучили кілограм пластиду з вибуховим запалом, 13 протитанкових мін з підривниками та майже 4 тисячі набоїв різного калібру.

Окрім того, в іншому сховку виявили 180 артилерійських снарядів.

Також у Маріуполі, в річищі річки Кальчик, виявили 3 963 патрони різного калібру.