За свої послуги податківці просили 37 тисяч доларів. Правоохоронці затримали зловмисників у середмісті обласного центру під час отримання всієї суми хабаря.

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Яку "допомогу" мали надати податківці

За даними слідства, співробітники Державної фіскальної служби виявили, що один із забудовників ухилився від сплати податків. Податківці погодилися зменшити правову кваліфікацію злочину, але "за символічну винагороду" у 37 тисяч доларів.

Слідчі ДБР встигли вчасно викрити злочинну діяльність чоловіків та запобігти злочину. За процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора обвинувальний акт вже скерували до суду.

Яке покарання їм світить

Посадовців звинувачують за статтею 368 про одержання неправомірної вигоди службовою особою. Санкція статті передбачає:

до 10 років позбавлення волі;

конфіскація майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс генерального прокурора, оперативний супровід – СБУ.

Податківців затримали на отриманні хабаря / Фото ДБР