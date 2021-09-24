За свои услуги налоговики просили 37 тысяч долларов. Правоохранители задержали злоумышленников в центре областного центра во время получения всей суммы взятки.

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Какую "помощь" должны были предоставить налоговики

По данным следствия, сотрудники Государственной фискальной службы обнаружили, что один из застройщиков уклонился от уплаты налогов. Налоговики согласились уменьшить правовую квалификацию преступления, но "за символическое вознаграждение" в 37 тысяч долларов.

Следователи ГБР успели вовремя разоблачить преступную деятельность мужчин и предотвратить преступление. В отношении процессуального руководства прокуроров Офиса генпрокурора обвинительный акт уже направили в суд.

Какое наказание им светит

Должностных лиц обвиняют по статье 368 о получении неправомерной выгоды должностным лицом. Санкция статьи предусматривает:

до 10 лет лишения свободы;

конфискация имущества.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Офис генерального прокурора, оперативное сопровождение – СБУ.

Налоговиков задержали на получении взятки / Фото ГБР