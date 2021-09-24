Венедиктова заявила о разоблачении схемы торговли углем с боевиками: арестовали бизнесмена

Генпрокурор Ирина Венедиктова рассказала о разоблачении схемы незаконной поставки угля с оккупированных территорий. Одного из участников схемы уже взяли под стражу.

Генпрокурор отметила, что в целом речь идет о поставках угля на сумму около 1,5 миллиарда гривен. Расследование осуществляли Офис генпрокурора совместно с ГБР и СБУ.

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Уголь с оккупированных территорий поставляли за деньги государственных предприятий Украины. При этом участники схемы сотрудничали с боевиками на Донетчине и Луганщине.

Прямое вмешательство России

По словам Венедиктовой, схема работала в 2014 – 2015 годах. В процесс прямо вмешивались высшие представители российской власти. Они хотели экономического развития террористов на оккупированных территориях Украины.

Это происходило с целью ослабления Украины. Также российская "верхушка" хотела, чтобы боевики получили более широкие возможности для вмешательства в украинские внутренние дела.

Одному из участников схемы уже сообщили о подозрении. Ему инкриминируют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций.

Что известно о задержанном

Этот человек долгое время был связан с угольным бизнесом. Длительное время задержанный лично вел переговоры с террористами.

Он контролировал загрузку вагонов и отчитывался кураторам (с украинской и российской стороны) о процессах.

Венедиктова сообщила, что Печерский райсуд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Возможная сумма залога – 500 миллионов гривен.

Вполне очевидно, что вопрос поставки угля с оккупированных территорий контролировались на очень высоком уровне и не могли жить самостоятельной жизнью без привлечения или, если хотите, покровительства высших чинов в правоохранительных органах,

– подчеркнула Венедиктова.

СБУ ликвидировала 3 арсенала боевиков

Пресс-служба СБУ в сентябре сообщила, что украинские силовики ликвидировали 3 тайника с боеприпасами.

В частности, в заброшенном гараже в Лисичанске изъяли килограмм пластида со взрывным запалом, 13 противотанковых мин с подрывниками и почти 4 тысячи патронов различного калибра.

Кроме того, в другом тайнике обнаружили 180 артиллерийских снарядов.

Также В Мариуполе, в русле реки Кальчик, обнаружили 3 963 патрона различного калибра.

В Сватово Луганской области в сентябре СБУ отработала контрдиверсионные учения "теракт на железнодорожном вокзале"

Сообщение Ирины Венедиктовой:

Незаконные поставки угля с оккупированных территорий на 1,5 миллиарда гривен – взят под стражу участник схемы.

Офис Генерального прокурора совместно с ГБР и СБУ в ходе расследования преступной схемы содействия террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" путем организации гражданами Украины поставок угольной продукции из временно оккупированных территорий за средства государственных предприятий Украины на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен, сообщили о подозрении одному из ее участников.

Эти преступления происходили в конце 2014 – начале 2015 годов при прямом вмешательстве высших представителей властей Российской Федерации, которые были заинтересованы в экономическом развитии террористических организаций "ЛНР"и "ДНР". Цель – ослабление государственной и экономической безопасности нашего государства и получение более широких возможностей для вмешательства во внутренние дела Украины.

Лицу, которое обеспечивало поставки угля с временно оккупированных территорий и создавало условия для наведения государственным предприятием Украины прямых контрактов с террористическими организациями "ЛНР" и "ДНР", сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций.

По данным следствия, это лицо, долгое время связанное с угольным бизнесом, было одним из ключевых связных звеньев схемы – он напрямую вел переговоры с представителями террористов, контролировал загрузку вагонов, сообщил "кураторам" этого процесса с украинской и российской стороны.

Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство прокурора об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 500 миллионов гривен.

Вполне очевидно, что вопросы поставки угля с оккупированных территорий контролировались на очень высоком уровне и не могли жить самостоятельной жизнью без привлечения или, если хотите, покровительства высших чинов в правоохранительных органах. Кто давал соответствующие инструкции этим правоохранителям, взамен на что, при каких обстоятельствах – обязательно установит следствие.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все участники преступной схемы.