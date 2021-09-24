Генпрокурор отметила, что в целом речь идет о поставках угля на сумму около 1,5 миллиарда гривен. Расследование осуществляли Офис генпрокурора совместно с ГБР и СБУ.
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Уголь с оккупированных территорий поставляли за деньги государственных предприятий Украины. При этом участники схемы сотрудничали с боевиками на Донетчине и Луганщине.
Прямое вмешательство России
По словам Венедиктовой, схема работала в 2014 – 2015 годах. В процесс прямо вмешивались высшие представители российской власти. Они хотели экономического развития террористов на оккупированных территориях Украины.
Это происходило с целью ослабления Украины. Также российская "верхушка" хотела, чтобы боевики получили более широкие возможности для вмешательства в украинские внутренние дела.
Одному из участников схемы уже сообщили о подозрении. Ему инкриминируют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций.
Что известно о задержанном
Этот человек долгое время был связан с угольным бизнесом. Длительное время задержанный лично вел переговоры с террористами.
Он контролировал загрузку вагонов и отчитывался кураторам (с украинской и российской стороны) о процессах.
Венедиктова сообщила, что Печерский райсуд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Возможная сумма залога – 500 миллионов гривен.
Вполне очевидно, что вопрос поставки угля с оккупированных территорий контролировались на очень высоком уровне и не могли жить самостоятельной жизнью без привлечения или, если хотите, покровительства высших чинов в правоохранительных органах,
– подчеркнула Венедиктова.
СБУ ликвидировала 3 арсенала боевиков
- Пресс-служба СБУ в сентябре сообщила, что украинские силовики ликвидировали 3 тайника с боеприпасами.
- В частности, в заброшенном гараже в Лисичанске изъяли килограмм пластида со взрывным запалом, 13 противотанковых мин с подрывниками и почти 4 тысячи патронов различного калибра.
- Кроме того, в другом тайнике обнаружили 180 артиллерийских снарядов.
- Также В Мариуполе, в русле реки Кальчик, обнаружили 3 963 патрона различного калибра.