Генпрокурор отметила, что в целом речь идет о поставках угля на сумму около 1,5 миллиарда гривен. Расследование осуществляли Офис генпрокурора совместно с ГБР и СБУ.

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Уголь с оккупированных территорий поставляли за деньги государственных предприятий Украины. При этом участники схемы сотрудничали с боевиками на Донетчине и Луганщине.

Прямое вмешательство России

По словам Венедиктовой, схема работала в 2014 – 2015 годах. В процесс прямо вмешивались высшие представители российской власти. Они хотели экономического развития террористов на оккупированных территориях Украины.

Это происходило с целью ослабления Украины. Также российская "верхушка" хотела, чтобы боевики получили более широкие возможности для вмешательства в украинские внутренние дела.

Одному из участников схемы уже сообщили о подозрении. Ему инкриминируют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций.

Что известно о задержанном

Этот человек долгое время был связан с угольным бизнесом. Длительное время задержанный лично вел переговоры с террористами.

Он контролировал загрузку вагонов и отчитывался кураторам (с украинской и российской стороны) о процессах.

Венедиктова сообщила, что Печерский райсуд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Возможная сумма залога – 500 миллионов гривен.

Вполне очевидно, что вопрос поставки угля с оккупированных территорий контролировались на очень высоком уровне и не могли жить самостоятельной жизнью без привлечения или, если хотите, покровительства высших чинов в правоохранительных органах,

– подчеркнула Венедиктова.

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