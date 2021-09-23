По оперативным данным, схроны обустроили пророссийские боевики для совершения диверсий на территории региона.

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СБУ обнаружила в районе операции Объединенных сил три схрона с боевыми средствами поражения. Из тайников изъято 1 кг пластида с взрывным задором, 13 противотанковых мин с взрывателями и почти 4 тысяч патронов различного калибра,

– отметили в Службе безопасности.

СБУ осмотрела схроны

При осмотре замаскированного схрона в заброшенном гараже в Лисичанске, выявлено:

125 гранатометных выстрелов различных модификаций,

10 гранат РКГ-3 и Ф-1;

более 2,6 тыс. патронов, в том числе к крупнокалиберному оружию.

Из другого тайника, оборудованного вблизи насосной станции на въезде в город, изъяли более 180 артиллерийских снарядов. В Мариуполе, в русле реки Кальчик, нашли 3963 патрона различного калибра.



СБУ ликвидировала сразу 3 арсенала оружия боевиков на Донбассе / Фото Службы безопасности