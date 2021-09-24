Генпрокурорка зауважила, що загалом мовиться про постачання вугілля на суму близько 1,5 мільярда гривень. Розслідування здійснювали Офіс генпрокурора спільно з ДБР та СБУ.
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Вугілля з окупованих територій постачали за гроші державних підприємств України. При цьому учасники схеми співпрацювали з бойовиками на Донеччині та Луганщині.
Пряме втручання Росії
За словами Венедіктової, схема працювала у 2014 – 2015 роках. У процес прямо втручалися вищі представники російської влади. Вони хотіли економічного розвитку терористів на окупованих територіях України.
Це відбувалося з метою ослаблення України. Також російська "верхівка" хотіла, аби бойовики отримали ширші можливості для втручання в українські внутрішні справи.
Одному з учасників схеми вже повідомили про підозру. Йому інкримінують державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій.
Що відомо про затриманого
Ця людина тривалий час була пов'язана з вугільним бізнесом. Тривалий час затриманий особисто вів переговори з терористами.
Він контролював завантаження вагонів та звітував кураторам (з українського та російського боку) про процеси.
Венедіктова повідомила, що Печерський райсуд Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Можлива сума застави – 500 мільйонів гривень.
Цілком очевидно, що питання постачання вугілля з окупованих територій контролювалися на дуже високому рівні і не могли жити самостійним життям без залучення або, якщо хочете, покровительства вищих чинів в правоохоронних органах,
– наголосила Венедіктова.
СБУ ліквідувала 3 арсенали бойовиків
- Пресслужба СБУ у вересні повідомила, що українські силовики ліквідували 3 сховки з боєприпасами.
- Зокрема у покинутому гаражі в Лисичанську вилучили кілограм пластиду з вибуховим запалом, 13 протитанкових мін з підривниками та майже 4 тисячі набоїв різного калібру.
- Окрім того, в іншому сховку виявили 180 артилерійських снарядів.
- Також у Маріуполі, в річищі річки Кальчик, виявили 3 963 патрони різного калібру.