Венеційська комісія рекомендувала відкласти закон про олігархів: чи вплине це на майбутнє у ЄС

Денис Малюська заявив, що закон про олігархів був ключовим питанням під час засідання Венеційської комісії. Воно відбулося 9 червня.

Міністр юстиції Денис Малюська нагадав, що імплементація закону про олігархів, відповідно до рекомендації Венеційської комісії, – це умова для початку перемовин про вступ України до ЄС. Аналогічну умову Єврокомісія поставила для Грузії та Молдови.

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Висновок Венеційської комісії очікували з нетерпінням. За словами Малюськи, дискусії були вкрай важливими.

Ключове рішення, яке прийняла Венеційська комісія, – рекомендувати Україні відтермінувати імплементацію Закону з огляду на війну. Річ у тім, що війна істотно змінює баланс сил в Україні, істотно зменшує вплив олігархів (це як руйнування їхніх підприємств, так і особливості функціонування органів державної влади в умовах війни,

– наголосив міністр.

Він додав, що наразі закон – на паузі. Водночас вона триватиме не довго. Україна повернеться до цього питання разом з Венеційською комісією.

Кого в Україні вважатимуть олігархом

Ще у 2021 році Володимир Зеленський вніс до Ради законопроєкт, який визначатиме поняття "олігарх".

Мовилося, що олігарх – це людина, яка: