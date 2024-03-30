Можемо завершити законопроєкт про мобілізацію наступного тижня, – Веніславський

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки 29 березня завершив розглядати всі правки до законопроєкту про мобілізацію. Залишилися деякі технічні процедури. Але у Верховній Раді розгляд законопроєкту може затягнутися.

Про це 24 Каналу розповів член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, зауваживши, що законопроєкт про мобілізацію має на меті вдосконалити законодавство про підготовку, військовий обов'язок та службу.

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29 березня Комітет з питань оборони завершив розгляд усіх правок. Зараз секретаріат верстає таблицю, аби зрозуміти, де могли бути допущені різні неузгодженості, технічні помилки тощо. Уже скоро громадяни зможуть побачити цей законопроєкт.

Я думаю, що наступного тижня маємо всі шанси завершити цей законопроєкт на рівні Комітету. Тоді надамо його громадянам для ознайомлення,

– сказав Веніславський.

Коли ухвалять законопроєкт про мобілізацію

Як наголосив Веніславський, Комітет має завершити розгляд законопроєкту із порівняльною таблицею до другого читання. Там вкажуть, які поправки були ухвалені та відхилені. Готується висновок, де все це прописується.

Далі йде голосування в Комітеті за висновок, після чого законопроєкт передають до парламентської зали. Тоді на погоджувальній раді депутати вирішують, коли саме внести його до порядку денного. Звісно, все може затягнутися.

Ми розуміємо, що цей законопроєкт на сьогодні надмірно заполітизований. Ті 4260 поправок можуть бути істотним гальмом в процесі розгляду. Будь-який депутат зможе ставити на підтвердження ту чи іншу поправку. Так депутати можуть спробувати продемонструвати свою прихильність до тієї чи іншої верстви населення. Тому важко спрогнозувати, скільки займе розгляд законопроєкту у парламенті,

– зауважив Веніславський.

Мобілізація в Україні: коротко